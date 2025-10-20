В этом году аренда и покупка квартир под Киевом увеличилась в среднем на 22% и 12% соответственно, пишет 24 Канал со ссылкой на OLX.

Смотрите также Цена – 20 тысяч долларов: магазин продает дом, который можно установить за час

Как изменились цены на долгосрочную аренду в пригороде Киева?

В этом году в сентябре самая дорогая аренда однокомнатной квартиры была в Софиевской Борщаговке и Гатном. Цена аренды повысилась на 15% и 11% соответственно, а средняя стоимость составляла 15 тысяч гривен.

Самой низкой средняя цена аренды была была в Боярке – 8 тысяч гривен, что на 14% больше, чем в сентябре прошлого года.

Наибольшее повышение стоимости аренды в этом году было зафиксировано в:

Гостомеле – 11 тысяч гривен, что на 37,5% выше.

Ирпене – 14 тысяч гривен, что 22% выше.

Аренда двухкомнатной квартиры в Гатном составляла 22 тысячи гривен. Цена аренды повысилась на 47%, что является наибольшим ростом по сравнению с сентябрем 2024 года.

Средняя стоимость в Крюковщине и Софиевской Борщаговке составила 20 тысяч гривен, цена изменилась на 27% и 18%.

Самая низкая стоимость аренды двухкомнатной квартиры была зафиксирована в Боярке и Борисполе – 12 тысяч гривен, что больше на 9% и 20% соответственно.

Как изменились цены на покупку вторички под Киевом?

Самая высокая стоимость однокомнатных квартир была зафиксирована в:

Петропавловской Борщаговке +16% – 2,4 миллиона гривен;

Софиевке Борщаговской +12% – 2,5 миллиона гривен;

Чабанах +9% – 2,3 миллиона гривен.

В этом году самые дешевые однокомнатные квартиры находятся в Дымерке. Средняя стоимость такой квартиры составляет 969 тысяч гривен, что на 16% больше, чем в сентябре 2024 года.

В Гостомеле и Боярке средняя цена 1,2 миллиона гривен, что на 15% и 0,5% выше. В Буче и Ворзеле цены, наоборот, снизились на 2,5% и 2% соответственно. Однокомнатная квартира в Буче в этом году стоит 1,5 миллиона гривен, в Ворзеле – 1,4 миллиона гривен.

Самую высокую среднюю стоимость двухкомнатных квартир зафиксировали в:

Петропавловской Борщаговке +19% – 3,5 миллиона гривен;

Софиевской Борщаговке +11% – 3,5 миллиона гривен;

Крюковщине +25% – 3,4 миллиона гривен.

Самые дешевые двухкомнатные квартиры, как и однокомнатные, – в Дымерке. Средняя стоимость составляет 1,4 миллиона гривен. Это был самый большой рост цены по сравнению с сентябрем 2024 года, средняя цена увеличилась на 44%.

Гатное и Новые Петровцы стали исключениями, там средняя стоимость двухкомнатной квартиры снизилась на 4,5%. Двухкомнатные квартиры предлагают в Гатном за 3,1 миллиона гривен, в Новых Петровцах – за 2,7 миллиона гривен.

Как изменились цены на рынке первички?