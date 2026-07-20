Війна перекроїла ринок: які райони Києва лідирують за новобудовами та доступністю цін

Повномасштабна війна змінила пріоритети на первинному ринку нерухомості Києва. Центральні та правобережні райони столиці зберегли найвищі ціни за квадратний метр нового житла, проте втрачають першість за девелоперською активністю.

Які райони Києва розбудовуються найактивніше

До 2022 року найбільша активність забудовників зосереджувалася в центральних і правобережних районах столиці. Однак за роки повномасштабної війни ситуація змінилася, й позиції лівого берега Києва посилилися завдяки зміні критеріїв вибору житла. Про це відомо з наданих 24 Каналу висновків дослідження первинного ринку, яке виконали аналітики компанії "Інтергал-Буд".

Критерії престижності району та близькості до центру відходять нині на другий план, тоді як пріоритетними для покупців стають:

транспортна доступність;

автономність будинку;

наявність укриття;

сформована інфраструктура.

Ринок реагує на запити покупців і зміну купівельних пріоритетів, тож активність забудовників дедалі більше зміщується з центральних районів Києва до локацій із потенціалом комплексного розвитку. Як зазначають аналітики, найпомітнішою тенденцією останніх років є посилення позицій Дарницького району, на який у 2025 році припало близько чверті всіх стартів продажів столиці.

Дарницький район поєднує найвищу девелоперську активність, найбільшу концентрацію квартир у пішій доступності до метро та один із найбільших сучасних житлових фондів столиці. Разом із Дніпровським районом він формує найбільший кластер нової житлової забудови Києва, що фактично вирівнює конкурентні позиції Лівого та Правого берегів,

– зазначають автори дослідження.

За наведеними аналітиками даними, старти продажів нових житлових комплексів та нових черг у реалізованих проєктах у 2025 році статистично розподілилися так:

27% припали на Дарницький район;

припали на Дарницький район; 19% – на Голосіївський район;

– на Голосіївський район; 13% – на Оболонський район;

– на Оболонський район; 11% – на Шевченківський район;

– на Шевченківський район; 9% – на Святошинський район;

– на Святошинський район; близько 20% – на інші райони.

Ці ж райони зосереджують найбільшу кількість житла в пішій доступності до метро.

Ціни на житло в новобудовах у різних районах Києва

Найдорожчим районом столиці залишається Печерськ, де середня ціна за квадратний метр становить близько 2,6 тисячі доларів. Однак, як зазначає керівник відділу аналітики компанії "Інтергал-Буд" Дмитро Ізмайлов, найбільшу девелоперську активність демонструють райони з середнім ціновим сегментом.

"У Голосіївському районі середня вартість квадратного метра становить близько 1,3 тисячі доларів, в Оболонському – 1,2 тисячі доларів, у Дарницькому – близько 1 тисячі доларів. Показово, що найдорожчий район Києва сьогодні вже не є центром нового будівництва, хоча середня вартість житла на Печерську майже у 2,5 раза перевищує показники Дарницького району", – наголошує Дмитро Ізмайлов.

Аналітики резюмують, що при збереженні наявних тенденцій на первинному ринку нерухомості столиці ці райони можуть мати найвищий потенціал зростання вартості житла після завершення війни.

Нагадаємо, що масового літнього подорожчання квартир в Україні не спостерігають, а ціни на новобудови здебільшого коливаються в межах 1 – 3%. У Києві середня вартість квадратного метра за місяць просіла на 3,5% – до 1 379 доларів. Причиною такої динаміки є падіння попиту на нове житло на 21% у червні.