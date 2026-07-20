Какие районы Киева развиваются наиболее активно

До 2022 года наибольшая активность застройщиков была сосредоточена в центральных и правобережных районах столицы. Однако за годы полномасштабной войны ситуация изменилась, и позиции левого берега Киева укрепились благодаря изменению критериев выбора жилья. Об этом известно из предоставленных 24 Каналу выводов исследования первичного рынка, проведенного аналитиками компании "Интергал-Буд".

Критерии престижности района и близости к центру в настоящее время отходят на второй план, тогда как приоритетными для покупателей становятся:

транспортная доступность;

автономность дома;

наличие укрытия;

сформированная инфраструктура.

Рынок реагирует на запросы покупателей и изменение их приоритетов, поэтому активность застройщиков все больше смещается из центральных районов Киева в локации с потенциалом комплексного развития. Как отмечают аналитики, наиболее заметной тенденцией последних лет является укрепление позиций Дарницкого района, на который в 2025 году пришлось около четверти всех стартов продаж в столице.

Дарницкий район сочетает в себе наивысшую девелоперскую активность, наибольшую концентрацию квартир в пешей доступности от метро и один из крупнейших современных жилых фондов столицы. Вместе с Днепровским районом он формирует крупнейший кластер новой жилой застройки Киева, что фактически выравнивает конкурентные позиции Левого и Правого берегов,

– отмечают авторы исследования.

По данным аналитиков, старты продаж новых жилых комплексов и новых очередей в реализованных проектах в 2025 году статистически распределились следующим образом:

27% пришлось на Дарницкий район;

пришлось на Дарницкий район; 19% – на Голосеевский район;

– на Голосеевский район; 13% – на Оболонский район;

– на Оболонский район; 11% – на Шевченковский район;

– на Шевченковский район; 9% – на Святошинский район;

– на Святошинский район; около 20% – на остальные районы.

Именно в этих районах сосредоточено наибольшее количество жилья, расположенного в пешей доступности от метро.

Цены на жилье в новостройках в разных районах Киева

Самым дорогим районом столицы остается Печерск, где средняя цена за квадратный метр составляет около 2,6 тысячи долларов. Однако, как отмечает руководитель отдела аналитики компании "Интергал-Буд" Дмитрий Измайлов, наибольшую девелоперскую активность демонстрируют районы со средним ценовым сегментом.

"В Голосеевском районе средняя стоимость квадратного метра составляет около 1,3 тысячи долларов, в Оболонском – 1,2 тысячи долларов, в Дарницком – около 1 тысячи долларов. Показательно, что самый дорогой район Киева сегодня уже не является центром нового строительства, хотя средняя стоимость жилья на Печерске почти в 2,5 раза превышает показатели Дарницкого района", – отмечает Дмитрий Измайлов.

Аналитики делают вывод, что при сохранении существующих тенденций на первичном рынке недвижимости столицы эти районы могут иметь наибольший потенциал роста стоимости жилья после завершения войны.

Напомним, что массового летнего подорожания квартир в Украине не наблюдается, а цены на новостройки в основном колеблются в пределах 1–3%. В Киеве средняя стоимость квадратного метра за месяц снизилась на 3,5% – до 1 379 долларов. Причиной такой динамики является падение спроса на новое жилье на 21% в июне.