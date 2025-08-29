Під час вибору квартири покупці зазвичай орієнтуються на ціну та локацію. Втім, експерти наголошують: є низка додаткових факторів, які суттєво впливають як на якість життя у майбутньому, так і на вартість утримання житла.

Як зробити правильний вибір під час купівлі нерухомості – у коментарі 24 Каналу розповів експерт Назар Процик.

На що слід звертати увагу при виборі житла?

За словами експерта, одним з ключових аспектів є тип фасаду. Вентильовані фасади зазвичай дорожчі за так звані "мокрі", але забезпечують кращу енергоефективність та довговічність будинку. Важливе значення має і якість утеплення, адже від цього залежать майбутні витрати на опалення та кондиціонування.

Ще один момент, який часто недооцінюють, – шумоізоляція. Якщо будинок розташований поруч із жвавою трасою чи активною інфраструктурою, саме цей фактор визначатиме рівень комфорту. Не менш важливими є прибудинкова територія та дизайн холів, які формують відчуття простору і впливають на загальний рівень житлового комплексу. Окремо варто розглянути планування квартири.

Планування квартири теж дуже важливе: деякі забудовники намагаються максимально використовувати кожен метр площі, але при цьому створюють незручні ніші або кути, які не додають комфорту. Інші ж пропонують більш продумані та гнучкі планування, які можна легко перепланувати в майбутньому,

– зазначив Назар Процик.



Ключові моменти, на які варто звертати увагу при виборі житла / Фото Unsplash

Усі ці чинники прямо впливають на комфорт проживання, експлуатаційні витрати та навіть ринкову ціну житла. Тому, порівнюючи варіанти, варто враховувати не лише ціну квадратного метра, а й те, що вона включає. Це допоможе зробити більш усвідомлений і вигідний вибір.

