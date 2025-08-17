Український ринок нерухомості переживає активізацію в сегментах економ та комфорт-класу. За даними сервісу ЛУН, саме ці квартири сьогодні найшвидше знаходять покупців і демонструють найбільше зростання цін.

Більше про це розповів бренд та бізнес директор ЛУН Денис Суділковський у коментарі РБК-Україна, передає 24 Канал.

Які квартири зараз найактивніше продаються?

Аналітики пояснюють: економ-житло дорожчає швидше за преміум, адже попит у цьому сегменті значно перевищує пропозицію. Для більшості українців саме доступні квартири залишаються найбільш реальним варіантом придбання.

Водночас преміум-сегмент досі не відновився до показників 2021 року. Кількість угод тут залишається низькою, а потенційні покупці переважно займають вичікувальну позицію. Девелопери також не поспішають відкривати нові проєкти, орієнтуючись на більш ліквідний та доступний сегмент.



Які квартири зараз найактивніше продаються / Фото Unsplash

У чому відмінність між різними класами нерухомості?

Комфорт-клас. Розташовується ближче до центрів районів або в місцях із хорошим транспортним сполученням. Будинки сучасніші за виглядом, із продуманішими плануваннями та якіснішими матеріалами. До інфраструктури зазвичай входять дитячі та спортивні майданчики, паркінг, іноді охорона території.

Преміум (елітне житло). Такі комплекси розташовані в історичних центрах, престижних кварталах або біля парків, річок чи пам'яток. Будинки мають авторські проєкти, обмежену кількість квартир і зводяться з використанням найновіших технологій. Це найдорожчий сегмент, орієнтований на заможних покупців, які цінують статус і максимальний комфорт.

Раніше ми писали, що вибір житла базується на локації, якості матеріалів, плануванні, а також на класі будівництва, що впливають на вартість і комфорт проживання.

Таким чином, головний рух на ринку житла сьогодні відбувається у категорії економ та комфорт, тоді як преміум залишається в тіні й потребує більше часу для відновлення.