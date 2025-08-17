Економ, преміум чи бізнес: які квартири зараз найактивніше продаються
- На українському ринку нерухомості активніше продаються квартири економ та комфорт-класу через високий попит і обмежену пропозицію.
- Преміум-сегмент поки не відновився до показників 2021 року, з низькою кількістю угод та обережністю покупців.
- Економ-клас відрізняється доступністю, комфорт-клас – розташуванням та якістю матеріалів, бізнес-клас - престижем та сучасними зручностями, а преміум – ексклюзивністю та високою вартістю.
Український ринок нерухомості переживає активізацію в сегментах економ та комфорт-класу. За даними сервісу ЛУН, саме ці квартири сьогодні найшвидше знаходять покупців і демонструють найбільше зростання цін.
Більше про це розповів бренд та бізнес директор ЛУН Денис Суділковський у коментарі РБК-Україна, передає 24 Канал.
Які квартири зараз найактивніше продаються?
Аналітики пояснюють: економ-житло дорожчає швидше за преміум, адже попит у цьому сегменті значно перевищує пропозицію. Для більшості українців саме доступні квартири залишаються найбільш реальним варіантом придбання.
Водночас преміум-сегмент досі не відновився до показників 2021 року. Кількість угод тут залишається низькою, а потенційні покупці переважно займають вичікувальну позицію. Девелопери також не поспішають відкривати нові проєкти, орієнтуючись на більш ліквідний та доступний сегмент.
Які квартири зараз найактивніше продаються / Фото Unsplash
У чому відмінність між різними класами нерухомості?
- Економ-клас. Це найдоступніший сегмент житла. Такі квартири зазвичай будуються на околицях міст або в спальних районах із менш розвиненою інфраструктурою. Будинки мають типовий проєкт без складної архітектури. Квартири невеликі за площею, із простим плануванням та мінімальною шумоізоляцією. Головна перевага – низька ціна.
- Комфорт-клас. Розташовується ближче до центрів районів або в місцях із хорошим транспортним сполученням. Будинки сучасніші за виглядом, із продуманішими плануваннями та якіснішими матеріалами. До інфраструктури зазвичай входять дитячі та спортивні майданчики, паркінг, іноді охорона території.
- Бізнес-клас. Будинки цього сегмента зводяться в центральних районах або престижних частинах міста. Вони відрізняються оригінальною архітектурою, якісними матеріалами та енергоефективністю. Квартири просторі, часто з вільними плануваннями, панорамними вікнами, балконами чи терасами. На території – підземний паркінг, охорона, відеоспостереження, лаунж-зони, комерційні приміщення на перших поверхах.
- Преміум (елітне житло). Такі комплекси розташовані в історичних центрах, престижних кварталах або біля парків, річок чи пам'яток. Будинки мають авторські проєкти, обмежену кількість квартир і зводяться з використанням найновіших технологій. Це найдорожчий сегмент, орієнтований на заможних покупців, які цінують статус і максимальний комфорт.
Раніше ми писали, що вибір житла базується на локації, якості матеріалів, плануванні, а також на класі будівництва, що впливають на вартість і комфорт проживання.
Таким чином, головний рух на ринку житла сьогодні відбувається у категорії економ та комфорт, тоді як преміум залишається в тіні й потребує більше часу для відновлення.