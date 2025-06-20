Нерухомість за кордоном: де саме українці купують житло та що найчастіше обирають

Українці продовжують активно інвестувати в закордонну нерухомість у 2025 році. Ця тенденція зберігається через те, що люди купують житло як для проживання, так і задля вгідних вкладень.

Як зазначила рієлторка Оксана Савула, українці активно купують квартири в країнах Європи. Серед п'ятірки лідерів можна викоремити Польщу, Туреччину, Іспанію, а також Німеччину, Чехію і Болгарію, розповідає 24 Канал, посилаючись на "Новини.LIVE".

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Які типи нерухомості обирають українці

Квартири в новобудовах

Нові квартри мають попит серед українців у кожній з перелічених країн, але в Туреччині та Польщі – найбільше. Це пов'язано з нижчими цінами на етапі будівництва та готовим ремонтом, який часто пропонують забудовники.

Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.

Апартаменти на узбережжі

Таке житло, звісно, що популярне в курортних країнах Мовиться про Іспанію, Болгарію та Туреччину. Українці купують апартаменти на узбеоежжя для відпочинку чи з метою здавання в оренду туристам.



Прибережна нерухомість в Анталії / Фото Antalya Home Guide

Вілли й таунхауси

Елітні типи житла українці обирають в Іспанії, а також нерідко в ОАЕ. Мета – для власного комфортного проживання або статусних інвестицій.

Комерційна нерухомість

Попит на комерційну нерухомість є у тих країнах, де українців після повномасштабного вторгнення залишилося найбільше. Мовиться про Польщу та Німеччину. Причина – відкриття власного бізнесу чи бажання заробляти на оренді.

Найбільший попит у будь-якій з країн – на об'єкти середнього цінового сегменту. На елітну нерухомість – значно менший, навіть у курортних країнах.