Как отметила риелтор Оксана Савула, украинцы активно покупают квартиры в странах Европы. Среди пятерки лидеров можно выделить Польшу, Турцию, Испанию, а также Германию, Чехию и Болгарию, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на "Новости.LIVE".

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Какие типы недвижимости выбирают украинцы

Квартиры в новостройках

Новые квартиры пользуются спросом среди украинцев в каждой из перечисленных стран, но в Турции и Польше – больше всего. Это связано с более низкими ценами на этапе строительства и готовым ремонтом, который часто предлагают застройщики.

Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.

Апартаменты на побережье

Такое жилье, конечно, что популярно в курортных странах Говорится об Испании, Болгарии и Турции. Украинцы покупают апартаменты на узбеоежжя для отдыха или с целью сдачи в аренду туристам.



Прибрежная недвижимость в Анталии / Фото Antalya Home Guide

Виллы и таунхаусы

Элитные типы жилья украинцы выбирают в Испании, а также нередко в ОАЭ. Цель – для собственного комфортного проживания или статусных инвестиций.

Коммерческая недвижимость

Спрос на коммерческую недвижимость есть в тех странах, где украинцев после полномасштабного вторжения осталось больше всего. Говорится о Польше и Германии. Причина – открытие собственного бизнеса или желание зарабатывать на аренде.

Наибольший спрос в любой из стран – на объекты среднего ценового сегмента. На элитную недвижимость – значительно меньше, даже в курортных странах.