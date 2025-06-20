Сколько стоит 1-комнатная квартира для аренды в Вене и Копенгагене и где выгоднее снимать жилье информирует 24 Канал со ссылкой на различные порталы недвижимости.
Читайте также Стоимость участка на "Бункере миллиардеров" установила новый ценовой рекорд
Какова стоимость жилья в Вене
- Средняя аренда однокомнатной квартиры в Вене будет стоить по состоянию на июнь около 1 200 евро в месяц, свидетельствуют данные RentalMarketVienna.
Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.
- Зато по данным сайта Numbeo, одна спальня в Вене обойдется где-то от 1 000 до 1 500 евро в месяц, а коммунальные – 100 – 200 евро в месяц.
- На HousingAnywhere можно найти более дешевые варианты, например студия-квартира от 750 – 990 евро, но без коммунальных. А полноценная 1-комнатная квартира – где-то около 1 000 – 1 300 евро.
Дороже ли аренда квартиры в Копенгагене
Цены на жилье в столице Дании несколько отличаются. Например, снимать комнату в общем жилье можно будет в среднем за от 538 евро до чуть больше, чем 800 евро, по данным сайта international.kk.dk.
- Зато снимать студия или 1-комнатную квартиру обойдется в 1 076 – 1 345 евро, что почти так, же как и в Вене.
- В соответствии с диапазоном цены от Copound.com, 1-комнатная квартира выйдет в среднем 1 350 евро, а 2-комнатная – в 1 760 евро.
- Интересно, что 1-комнатная квартира за пределами центра обойдется в почти такую же сумму, что и та, что в пределах, – от 1 450 евро до 1 750 евро, пишет The Guardian.