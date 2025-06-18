Эксперты по недвижимости говорят, что ситуация достигла критической точки. Стоимость аренды находится на очень высоком уровне по сравнению с доходами среднего домохозяйства, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на "Афинские новости".

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Почему в Греции так дорожает аренда

Как отмечают в Нацбанке Греции, обострение проблемы связано с:

масштабной инвестиционной эксплуатацией недвижимости;

изъятием с рынка объектов, связанных с кредитами, которые не обслуживаются, и предназначены для аукционов;

вялой активностью в строительном секторе, а затем недостатком жилых запасов.

Рост цен на аренду связывают с повышенным спросом, который предложение не может удовлетворить. К тому же в курортный сезон многие владельцы жилья перешли с долгосрочной на посуточную аренду.

Известно, что средняя арендная плата в Греции по состоянию на апрель составляла около 440 евро в месяц. Согласно аналитическим данным, в первом квартале 2025 года заметный рост цен на аренду прослеживается по всей стране.

В каких районах самая дорогая аренда

В сегменте самых высоких цен на жилье лидируют Киклады. Там средняя цена составляет 14,2 евро за квадратный метр. Следующими выделяют южные и северные пригороды, а также центр Афин, и Пирей.

В Аттике самым дорогим остается Вульягмени – с ценой 20 евро за квадрат. В Салониках самые высокие цены в районе Вардар-Лаханокипи (11,1 евро за квадрат) и в самом центре (10,8 евро за квадрат).

Также список самых дорогих районов пополняют Филотеи, Вула и пригород Афин – Психико.