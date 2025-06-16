Зафиксировано, что рост цены на аренду дома для отдыха на испанском побережье в среднем на 6 – 7% больше по сравнению с предыдущим годом, передает 24 Канал со ссылкой на Idealista.

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Сколько надо отдать за аренду дома в Испании

Согласно расчетам, средняя недельная недельная цена аренды дома может составлять даже 1 270 евро. Впрочем такой рост свидетельствует наоборот о замедлении по сравнению с почти 10% ростом, зафиксированным в предыдущем году.

Интересно, что разрыв между самой высокой и самой низкой арендной платой за жилье на побережье Испании остается значительным:

Например, в премиальных районах, таких как Пуэрто-Банус (Марбелья, Малага) , квартиры площадью 110 метров квадратных сдаются в аренду по цене до 3 700 евро в неделю.

, квартиры площадью 110 метров квадратных сдаются в аренду по цене В Сантанье (Майорка) квартиры площадью 250 метров квадратных немного дешевле – за 3 400 евро в неделю.

квартиры площадью 250 метров квадратных немного дешевле – Доступные варианты можно найти в таких районах, как Вальденоха (Сантандер) , где квартиры площадью 30 метров квадратных сдаются в аренду всего за 510 евро в неделю.

, где квартиры площадью 30 метров квадратных сдаются в аренду всего А в городах Валенсийской автономии, такие как Монкофар и Винарос (Кастельон), предлагают аренду квартир площадью 70 квадратных метров где-то за 550 евро в неделю.

Как объясняет Фернандо Гарсии Маркоса, технического директора Grupo Tecnitasa, испанский рынок аренды жилья зависит как от широкого круга факторов, так и чувствителен к периоду аренды.

Пожалуй, самое неожиданное в этом то, что в первые месяцы года предложение, как правило, выше и включает лучше расположенные объекты или объекты с меньшей площадью. В конечном итоге получается так, что мы наблюдаем более высокие цены на квартиры в эти месяцы, чем в периоды, ближе к пику летнего сезона,

– говорит Маркоса.