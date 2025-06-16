Зафіксовано, що зростання ціни на оренду будинку для відпочинку на іспанському узбережжі в середньому на 6 – 7% більше порівняно з попереднім роком, передає 24 Канал з посиланням на Idealista.

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Скільки треба віддати за оренду будинку в Іспанії

Відповідно до розрахунків, середня тижнева ціна оренди будинку може становити навіть 1 270 євро. Втім таке зростання свідчить навпаки про уповільнення порівняно з майже 10% зростанням, зафіксованим у попередньому році.

Цікаво, що розрив між найвищою та найнижчою орендною платою за житло на узбережжі Іспанії залишається значним:

Наприклад, у преміальних районах, таких як Пуерто-Банус (Марбелья, Малага) , квартири площею 110 метрів квадратних здаються в оренду за ціною до 3 700 євро на тиждень.

, квартири площею 110 метрів квадратних здаються в оренду за ціною У Сантаньї (Майорка) квартири площею 250 метрів квадратних трохи дешевші – за 3 400 євро на тиждень.

квартири площею 250 метрів квадратних трохи дешевші – Доступні варіанти можна знайти в таких районах, як Вальденоха (Сантандер) , де квартири площею 30 метрів квадратних здаються в оренду всього за 510 євро на тиждень.

, де квартири площею 30 метрів квадратних здаються в оренду всього А в містах Валенсійської автономії, такі як Монкофар та Вінарос (Кастельон), пропонують оренду квартир площею 70 метрів квадратних десь за 550 євро на тиждень.

Як пояснює Фернандо Гарсії Маркоса, технічного директора Grupo Tecnitasa, іспанський ринок оренди житла залежить як від широкого кола факторів, так і чутливий до періоду оренди.

Мабуть, найнесподіваніше у цьому те, що в перші місяці року пропозиція, як правило, вища та включає найкраще розташовані об'єкти або об'єкти з меншою площею. В кінцевому результаті виходить так, що ми спостерігаємо вищі ціни на квартири в ці місяці, ніж у періоди, ближчі до піку літнього сезону,

– каже Маркоса.