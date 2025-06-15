О том сколько стоит арендовать однокомнатную, двухкомнатную или трехкомнатную квартиру в разных восточных городах Украины проанализировал 24 Канал со ссылкой на ЛУН и OLX.

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Цены в Днепре, Запорожье и Харькове

Аренда за 1 комнату варьируется в Днепре, Запорожье или Харькове по-разному. Поэтому, в Днепре цена самая высокая – аж 11 000 гривен, в Харькове – 4 000 гривен, а в Запорожье – 5 000 гривен.

За 2-комнатную в Харькове надо будет отдать уже 6 000 гривен, а в Запорожье – 6 800 гривен. Зато Днепр лидирует – 14 000 гривен.



Разрез цен на аренду по Украине / Инфографика ЛУН

Зато в Херсоне, по данным OLX, в зависимости от квартиры и ее площади, цена за аренду колеблется от наименьшей в хрущевках до самой высокой в новостройках.

За 2 комнаты с простым ремонтом и обычной мебелью придется заплатить 2 000 гривен.



Простая квартира в Херсоне / Скриншоты с OLX

А в новостройке, где ремонт свежий, дорогая мебель и необходимая техника, аренда 2-комнатной квартиры составляет 12 000 гривен.



Вид новой квартиры в Херсоне / Скриншоты с OLX

Цены на аренду в 3 городах Донецкой области

Славянск

Двухкомнатная квартира на долгий срок с нормальным ремонтом в Славянске, обойдется в 8 500 гривен в месяц.



В квартире есть все необходимое для жизни / Скриншоты с ОLX

Есть еще вариант квартиры с ценой в 8 500 гривен в месяц, где есть просторные 3 отдельные комнаты, которые можно арендовать нескольким лицам.



Несмотря на просторные комнаты ремонт квартиры не новый / Скриншоты с OLX

Краматорск

В этом городе цены на квартиры выше, чем в Славянске. Например, за 3 комнаты придется отдать где-то 20 000 гривен. Впрочем квартира будет оборудована всем необходимым: новая мебель, а ремонт обновленным.



Квартира в Краматорске с ремонтом / Скриншоты с OLX

В то же время за двухкомнатную квартиру в Краматорске просят уже до 10 тысяч гривен. С виду она также будет иметь приличный вид.



Что есть в двухкомнатной квартире в Краматорске / Скриншоты с OLX

Константиновка

Несмотря на то, что ситуация только ухудшается из-за военных действий, которые приближаются к городу, можно найти немало объявлений по аренде квартиры, а цена на них будет как 2 500 гривен, так и 7 000 гривен. Например, за 4 комнаты с мебелью владельцы просят 5 000 гривен, однако там нет света.



Состояние квартиры в Константиновке / Скриншоты с OLX