Как известно, что на знаменитом острове живут, кроме Джеффа Безоса, имеют недвижимость дочь президента США, Иванка Трамп, политический советник Джаред Кушнер и легенда НФЛ Том Брэдли, передает 24 Канал со ссылкой на Times of India.

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Что известно о купленном участке на острове

Согласно данным Forbes, пустой участок имеет площадь 1,84 акра и выходит на залив Бискейн на западе. В далеком 2018 году Пелег приобрел землю за 27,5 миллионов долларов. В то же время сначала землю хотели продать за цену в 200 миллионов долларов по состоянию на конец 2024 года.

Недавняя сделка, заключена исключительно за наличные, ознаменовала почти четырехкратный возврат его инвестиций, установив новый ценовой рекорд для острова и подняв планку стоимости земли, не говоря уже о застроенном особняке, в одном из самых секретных анклавов США,

– говорится в сообщении.

Почему Индиан-Крик называют "Бункером миллиардеров" Все потому, что остров является эксклюзивным рукотворным островом, где живут одни из самых влиятельных и богатых фигур мира. Кроме того, это довольно высокотехнологичный район, предлагающий приватность и безопасность.

Интересно, что продажа в 105 миллионов долларов побила предыдущий рекорд острова, установленный всего год назад в мае 2024 года.

Тогда Джефф Безос заплатил рекордные 87 миллионов долларов за свою 3 недвижимость. Две других были куплены за 68 миллионов долларов и 79 миллионов долларов соответственно.