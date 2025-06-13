Сделка по продаже могла быть заключена в сумму около 80 миллионов долларов, однако отдельные источники говорят, что диапазон цены составляет от 70 до 75 миллионов долларов, информирует 24 Канал со ссылкой на realestate.com.au.

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Как выглядит самая дорогая квартира в Австралии

Несмотря на недостоверность точной цены такая квартира все равно остается самым дорогим жилье в Австралии. Дело в том, что еще в 2019 году сделка о продаже соседнего жилого комплекса была установлена на сумме в 142 миллиона долларов, но она так и не состоялась.

Кроме того, если сумма на продажу составляет таки 80 миллионов долларов, то квадратный метр в этой двухэтажной квартире, площадью 849 квадратов, составляет 94 тысячи долларов.

Пентхаус включает небольшой бассейн с балконом, а наверху есть 4 балкона с видом на гавань Дарлинг, Северный Сидней.



Вид кухни в самой дорогой квартире Австралии / фото realestate.com.au