Сделка по продаже могла быть заключена в сумму около 80 миллионов долларов, однако отдельные источники говорят, что диапазон цены составляет от 70 до 75 миллионов долларов, информирует 24 Канал со ссылкой на realestate.com.au.
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Как выглядит самая дорогая квартира в Австралии
Несмотря на недостоверность точной цены такая квартира все равно остается самым дорогим жилье в Австралии. Дело в том, что еще в 2019 году сделка о продаже соседнего жилого комплекса была установлена на сумме в 142 миллиона долларов, но она так и не состоялась.
- Кроме того, если сумма на продажу составляет таки 80 миллионов долларов, то квадратный метр в этой двухэтажной квартире, площадью 849 квадратов, составляет 94 тысячи долларов.
- Пентхаус включает небольшой бассейн с балконом, а наверху есть 4 балкона с видом на гавань Дарлинг, Северный Сидней.
Вид кухни в самой дорогой квартире Австралии / фото realestate.com.au
- Среди других удобств: тренажерный зал, винный погреб на 300 бутылок, кладовая дворецкого, 6 спален, 2 гостевые спальни, отдельный вход для нянь и поваров, бар.
- Также, присутствует панорамный вид на знаменитый Сиднейский оперный театр.