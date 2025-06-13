Угода щодо продажу могла бути укладена в суму близько 80 мільйонів доларів, однак окремі джерела кажуть, що діапазон ціни становить від 70 до 75 мільйонів доларів, інформує 24 Канал з посиланням на realestate.com.au.
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Як виглядає найдорожча квартира в Австралії
Попри недостовірність точної ціни така квартира все одно залишається найдорожчим житло в Австралії. Річ у тім, що ще у 2019 році угода про продаж сусіднього житлового комплексу була встановлена на сумі в 142 мільйони доларів, але вона так і не відбулася.
- Крім того, якщо сума на продаж становить таки 80 мільйонів доларів, то квадратний метр в цій двоповерховій квартирі, площею 849 квадратів, становить 94 тисячі доларів.
- Пентхаус включає невеликий басейн з балконом, а нагорі є 4 балкони з видом на гавань Дарлінг, Північний Сідней.
Вигляд кухні в найдорожчій квартирі Австралії / фото realestate.com.au
- Серед інших зручностей: тренажерний зал, винний льох на 300 пляшок, комора дворецького, 6 спалень, 2 гостьові спальні, окремий вхід для нянь та кухарів, бар.
- Також, присутній панорамний краєвид на знаменитий Сіднейський оперний театр.