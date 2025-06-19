Як відомо, що на знаменитому острові мешкають, крім Джеффа Безоса, мають нерухомість дочка президента США, Іванка Трамп, політичний радник Джаред Кушнер та легенда НФЛ Том Бредлі, передає 24 Канал з посиланням на Times of India.

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Що відомо про куплену ділянку на острові

Відповідно до даних Forbes, пуста ділянка має площу 1,84 акра і виходить на затоку Біскейн на заході. У далекому 2018 році Пелег придбав землю за 27,5 мільйонів доларів. Водночас спочатку землю хотіли продати за ціну в 200 мільйонів доларів станом на кінець 2024 року.

Нещодавня угода, укладена виключно за готівку, ознаменувала майже чотирикратне повернення його інвестицій, встановивши новий ціновий рекорд для острова та піднявши планку вартості землі, не кажучи вже про забудований особняк, в одному з найсекретніших анклавів США,

– йдеться у повідомленні.

Чому Індіан-Крік називають "Бункером мільярдерів" Все через те, що острів є ексклюзивним рукотворним островом, де мешкають одні з найвпливовіших і найбагатших постатей світу. Крім того, це доволі високотехнологічний район, що пропонує приватність та безпеку.

Цікаво, що продаж у 105 мільйонів доларів побив попередній рекорд острова, встановлений лише рік тому у травні 2024 року.

Тоді Джефф Безос заплатив рекордні 87 мільйонів доларів за свою 3 нерухомість. Дві інших були куплені за 68 мільйонів доларів та 79 мільйонів доларів відповідно.