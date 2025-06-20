Скільки коштує 1-кімнатна квартира для оренди у Відні та Копенгагені й де вигідніше винаймати житло інформує 24 Канал з посиланням на різні портали нерухомості.

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Яка вартість житла у Відні

Середня оренда однокімнатної квартири у Відні коштуватиме станом на червень десь 1 200 євро на місяць, свідчать дані RentalMarketVienna.

Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.

Натомість за даними сайту Numbeo, одна спальня у Відні обійдеться десь від 1 000 до 1 500 євро на місяць, а комунальні – 100 – 200 євро на місяць.

На HousingAnywhere можна знайти дешевші варіанти, як-от студія-квартира від 750 – 990 євро, але без комунальних. А повноцінна 1‑кімнатна квартира – десь близько 1 000 – 1 300 євро.

Чи дорожча оренда квартири у Копенгагені

Ціни на житло у столиці Данії дещо відрізняються. Наприклад, знімати кімнату у спільному житлі можна буде в середньому за від 538 євро до трішки більше, аніж 800 євро, за даними сайту international.kk.dk.