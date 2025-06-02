Скільки років треба відкладати середню зарплату, щоб купити однокімнатну квартиру в Україні
- Українцям потрібно 5 – 7 років відкладати всю середню зарплату, щоб купити однокімнатну квартиру на вторинці.
- Найдоступніші квартири пропонують у прифронтових містах, а найдорожчі – в Києві, Львові та Вінниці.
- У столиці купівля житла може розтягнутися на 10 років.
Аналітики OLX Нерухомості проаналізували вартість однокімнатних квартир і обласних центрах України та порівняли їх із середньомісячними зарплатами в цих містах. Щоб придбати власне житло на вторинці, українцям потрібно працювати в середньому 5 – 7 років, відкладаючи всю зарплату.
Найдоступнішими для купівлі є квартири у прифронтових містах, а саме в Херсоні, Запоріжжі, Миколаєві та Сумах. На жаль, через бойові дії та постійні обстріли ціни на ринку нерухомості там залишаються найнижчими в Україні, розповідає 24 Канал.
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Де квартиру вдасться купити найшвидше
У нинішніх умовах відкладати на квартиру в Херсоні потрібно менш ніж 2 роки, а також:
- у Запоріжжі – майже 3 роки;
- у Миколаєві – 3,35 року;
- в Сумах – 3,38 року.
Терміни купівлі власного житла / Дані OLX
У таких містах як Дніпро та Харків, де до повномасштабного вторгнення був розвинений ринок нерухомості, для купівлі однокімнатної квартири слід відкладати зарплату майже 4 роки.
Відносно доступними містами для купівлі нерухомості можна назвати ще Кропивницький, Полтаву та Чернігів. Серед західних міст – Хмельницький.
У яких містах житло найменш доступне
Найменш доступне житло – у Києві, де купівля однокімнатної зараз розтягнеться майже на 10 років. Також довго відкладати на власне помешкання доведеться у Вінниці та Львові – 8 та 7,4 року відповідно.
Міста, де на квартиру відкладати довше / Фото OLX
В Ужгороді, який є найдорожчим містом за вартістю оренди однокімнатного житла, потенційному покупцеві знадобиться 6 років. За даними OLX Роботи, середня зарплата там майже така, як у Львові та вища ніж у Вінниці, а вартість житла – нижча.