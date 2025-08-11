Укр Рус
Нерухомість Аналітика ринку Важлива не лише ціна: на що орієнтуються українці, вибираючи житло під час війни
11 серпня, 18:26
3

Важлива не лише ціна: на що орієнтуються українці, вибираючи житло під час війни

Наталія Пристанська
Основні тези
  • Критерії вибору житла для українців під час війни змінилися: крім ціни, важливими факторами стали ті, на які раніше навіть не звертали увагу.
  • Йдеться про наявність укриття та не тільки.

У воєнних реаліях критерії вибору житла для українців змінилися. Традиційно люди звертають увагу на ціну помешкання, однак не тільки на неї.

Що ще враховують українці обираючи помешкання, 24 Каналу в ексклюзивних коментарях розповіли експертки. 

Що враховують українці при виборі житла під час війни?

У воєнних реаліях критерії вибору житла для українців змінилися. За словами керівниці сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксани Остапчук, згідно з даними дослідження найбільше покупців звертають увагу на такі параметри:

  • ціна – 79%; 

  • площа житла – 74%;

  • кількість кімнат – 74%; 

  • розташування (район) – 71%; 

  • інфраструктура поблизу – 69%.

 Крім того, люди оцінюють планування, стан будівлі та прибудинкової території, а також наявність паркомісць. 

Які нові фактори стали важливими?

Однак у воєнний час додалися нові, нестандартні, але надзвичайно важливі чинники

  • наявність укриття в будинку чи неподалік, 

  • відстань до критичних об'єктів, 

  • зручність евакуації, 

  • наявність транспорту та виїздів. 

Житло поблизу стратегічних об'єктів, таких як військові частини чи об'єкти критичної інфраструктури, стало небажаним. Безпечнішими, як наголошує Оксана Остапчук, залишаються спокійні спальні райони.

У приватному секторі важливо звертати увагу на якість укриття – воно має бути облаштованим, з вентиляцією, запасами та кількома виходами. 

Ринкова оглядачка Вікторія Берещак додає, що в умовах війни на первинному ринку важливо враховувати не лише розташування, а й будівельну активність девелопера з 2022 року. Показником надійності вважається темп зведення – хоча б один поверх моноліту за два теплі місяці або 5 – 8% готовності об'єкта. Однак загальні затримки на ринку нерідко сягають 18 – 24 місяців. 

Ще один вагомий критерій – наявність альтернативних джерел енергії для критичних систем: ліфтів, насосів для водопостачання, а також доступ для екстрених служб. Усе це стає визначальним для покупців у нових реаліях.