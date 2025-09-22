Купівля квартири чи будинку завжди пов'язана з великими витратами, але це не означає, що ціна має бути остаточною. Експерти наголошують: правильно побудовані переговори допоможуть зекономити тисячі гривень, а іноді й отримати приємні бонуси.

З чого почати та як правильно просити знижку – розкаже 24 Канал з посиланням на фахівців АН Oksagen.

Як правильно просити знижку?

Перше, що потрібно зробити покупцеві, – це вивчити ринок. Порівняйте ціни на аналогічне житло в тому ж районі, зверніть увагу на стан квартир і будинків. Коли у вас є аргументи, ви зможете впевнено пояснити, чому ціна виглядає завищеною.

Другий важливий момент – спілкування. Переговори не варто перетворювати на конфлікт. Чемний тон і готовність до діалогу збільшують шанси отримати поступку. При цьому знижка не обов'язково означає зменшення ціни у гривнях. Часто домовленість про залишення меблів, побутової техніки або вигідні терміни оформлення угоди стають не менш цінними.



Як отримати суттєву знижку при купівлі житла / Фото Unsplash

Тим часом на сайті Мінсоцполітики зазначили, у вересні на переселенців розширять дію програми еОселя, яка дає змогу купувати житло в іпотеку з великою знижкою. Гроші на компенсації будуть виділені з державного та місцевого бюджету.

Реальні приклади торгу

Квартира в Миколаєві. Покупець помітив, що в санвузлі потрібен ремонт, і запропонував знизити ціну на 5%. Продавець погодився, адже йому було важливо швидко завершити угоду. Будинок із меблями. Сім'я купила будинок у передмісті, але попросила залишити меблі та техніку. Знижку не дали, однак покупці зекономили на облаштуванні. Однокімнатна квартира. Молодій парі вдалося знизити ціну на 7%, адже житло "зависло" в оголошеннях понад пів року. Вони пообіцяли швидку угоду, і продавець погодився.

Чому варто торгуватися?

Практика показує: знижку чи бонуси можна отримати майже завжди. Головне – робити це коректно, з аргументами та готовністю до компромісу. А якщо ви хвилюєтеся, що не впораєтеся з переговорами самостійно, варто залучити рієлтора. Досвідчений спеціаліст допоможе домовитися про вигідні умови, уникнути ризиків та провести угоду безпечно.

