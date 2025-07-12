Нерухомість за кордоном: у яких країнах українці найбільше купують житло
- З початку повномасштабного вторгнення українці активно купують нерухомість у Польщі, Туреччині та Іспанії.
- Також у списку популярних є Німеччина, Чехія та Болгарія.
Після початку повномасштабного вторгнення мільйони українців виїхали за кордон. Комусь вдалося купити там житло для власного проживання, а хтось прибав нерухомість як інвестицію.
Ця тенденція зберігається, каже рієлторка Оксана Савула. Дедалі більше українців купують нерухомість за кордоном, і переважно це країни Європи, пише 24 Канал. Так за останні два роки сформувався список країн, де громадяни України найактивніше купують квартири та будинки.
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Де українці купують нерухомість за кордоном
- Польща
Польща залишається ключовим напрямком через географічну близькість, лояльні умовам для іноземців та доступні ціни. У 2024 році українці придбали понад мільйон квартир, ставши лідерами серед нерезидентів.
У 2025-му попит зберігається, особливо у Варшаві, Кракові та Вроцлаві. Однокімнатна квартира у столиці коштує від 350 тисяч злотих, а в двох інших містах – від 250 тисяч злотих.
- Туреччина
За 2024 рік українці купили там понад 1 600 об'єктів нерухомості, посівши третє місце серед іноземців. Цього року попит не спадає, навіть попри підвищення мінімальної вартості житла для отримання посвідки на проживання. Середня ціна квартири в популярних регіонах, як-от Анталія, Аланія чи Стамбул, коливається від 120 до 250 тисяч доларів.
Українці найчастіше обирають житло в новобудовах, особливо на етапі попередніх продажів. Перевагою тут стає не лише нижча ціна, а часто і готовий ремонт. Популярність Туреччини пояснюють м'яким кліматом, відносно низькими витратами на комунальні послуги та можливість отримувати дохід з оренди в туристичний сезон.
Житлові будинки в Анталії / Фото Antalya Homes
- Іспанія
Кількість угод за 2024 рік збільшилась на 73%, і попит у 2025-му не падає. З метою інвестицій українці обирають апартаменти та вілли на узбережжі Середземного моря, зокрема в Барселоні, Валенсії, Аліканте та в сільськогосподарських регіонах, зокрема в Андалусії. Ціни на двокімнатні квартири в Барселоні стартують від 160 тисяч доларів. Водночас у передмісті можна знайти і за 50 – 70 тисяч доларів.
Іспаня приваблює українців високим рівнем життя, сприятливим кліматом і можливістю отримання "золотої візи" за інвестиції від 500 тисяч євро. Ну і, звісно, здавання житла в оренду в туристичний пік забезпечує стабільний заробіток.
- Німеччина, Чехія, Болгарія
Німеччина приваблює стабільною економікою та правовою захищеністю, хоча високі податки трохи стримують попит. Чехія популярна серед українців через стабільний ринок та перспективи оренди. авдяки А Болгарія приваблює низькими цінами – від 1 500 євро за квадрат – і розвиненою туристичною інфраструктурою, особливо у Варні та Бургасі.