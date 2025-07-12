Нерухомість за кордоном: у яких країнах українці найбільше купують житло

Після початку повномасштабного вторгнення мільйони українців виїхали за кордон. Комусь вдалося купити там житло для власного проживання, а хтось прибав нерухомість як інвестицію.

Ця тенденція зберігається, каже рієлторка Оксана Савула. Дедалі більше українців купують нерухомість за кордоном, і переважно це країни Європи, пише 24 Канал. Так за останні два роки сформувався список країн, де громадяни України найактивніше купують квартири та будинки.

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Де українці купують нерухомість за кордоном

Польща

Польща залишається ключовим напрямком через географічну близькість, лояльні умовам для іноземців та доступні ціни. У 2024 році українці придбали понад мільйон квартир, ставши лідерами серед нерезидентів.

У 2025-му попит зберігається, особливо у Варшаві, Кракові та Вроцлаві. Однокімнатна квартира у столиці коштує від 350 тисяч злотих, а в двох інших містах – від 250 тисяч злотих.

Туреччина

За 2024 рік українці купили там понад 1 600 об'єктів нерухомості, посівши третє місце серед іноземців. Цього року попит не спадає, навіть попри підвищення мінімальної вартості житла для отримання посвідки на проживання. Середня ціна квартири в популярних регіонах, як-от Анталія, Аланія чи Стамбул, коливається від 120 до 250 тисяч доларів.

Українці найчастіше обирають житло в новобудовах, особливо на етапі попередніх продажів. Перевагою тут стає не лише нижча ціна, а часто і готовий ремонт. Популярність Туреччини пояснюють м'яким кліматом, відносно низькими витратами на комунальні послуги та можливість отримувати дохід з оренди в туристичний сезон.



Житлові будинки в Анталії / Фото Antalya Homes

Іспанія

Кількість угод за 2024 рік збільшилась на 73%, і попит у 2025-му не падає. З метою інвестицій українці обирають апартаменти та вілли на узбережжі Середземного моря, зокрема в Барселоні, Валенсії, Аліканте та в сільськогосподарських регіонах, зокрема в Андалусії. Ціни на двокімнатні квартири в Барселоні стартують від 160 тисяч доларів. Водночас у передмісті можна знайти і за 50 – 70 тисяч доларів.

Іспаня приваблює українців високим рівнем життя, сприятливим кліматом і можливістю отримання "золотої візи" за інвестиції від 500 тисяч євро. Ну і, звісно, здавання житла в оренду в туристичний пік забезпечує стабільний заробіток.

Німеччина, Чехія, Болгарія

Німеччина приваблює стабільною економікою та правовою захищеністю, хоча високі податки трохи стримують попит. Чехія популярна серед українців через стабільний ринок та перспективи оренди. авдяки А Болгарія приваблює низькими цінами – від 1 500 євро за квадрат – і розвиненою туристичною інфраструктурою, особливо у Варні та Бургасі.