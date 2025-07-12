Эта тенденция сохраняется, говорит риелтор Оксана Савула. Все больше украинцев покупают недвижимость за рубежом, и преимущественно это страны Европы, пишет 24 Канал. Так за последние два года сформировался список стран, где граждане Украины активно покупают квартиры и дома.

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Где украинцы покупают недвижимость за рубежом

Польша

Польша остается ключевым направлением из-за географической близости, лояльных условий для иностранцев и доступных цен. В 2024 году украинцы приобрели более миллиона квартир, став лидерами среди нерезидентов.

В 2025-м спрос сохраняется, особенно в Варшаве, Кракове и Вроцлаве. Однокомнатная квартира в столице стоит от 350 тысяч злотых, а в двух других городах – от 250 тысяч злотых.

Турция

За 2024 год украинцы купили там более 1 600 объектов недвижимости, заняв третье место среди иностранцев. В этом году спрос не спадает, даже несмотря на повышение минимальной стоимости жилья для получения вида на жительство. Средняя цена квартиры в популярных регионах, таких как Анталия, Алания или Стамбул, колеблется от 120 до 250 тысяч долларов.

Украинцы чаще всего выбирают жилье в новостройках, особенно на этапе предварительных продаж. Преимуществом здесь становится не только низкая цена, а часто и готовый ремонт. Популярность Турции объясняют мягким климатом, относительно низкими затратами на коммунальные услуги и возможность получать доход с аренды в туристический сезон.



Жилые дома в Анталии / Фото Antalya Homes

Испания

Количество сделок за 2024 год увеличилось на 73%, и спрос в 2025-м не падает. С целью инвестиций украинцы выбирают апартаменты и виллы на побережье Средиземного моря, в частности в Барселоне, Валенсии, Аликанте и в сельскохозяйственных регионах, в частности в Андалусии. Цены на двухкомнатные квартиры в Барселоне стартуют от 160 тысяч долларов. В то же время в пригороде можно найти и за 50 – 70 тысяч долларов.

Испания привлекает украинцев высоким уровнем жизни, благоприятным климатом и возможностью получения "золотой визы" за инвестиции от 500 тысяч евро. Ну и, конечно, сдача жилья в аренду в туристический пик обеспечивает стабильный заработок.

Германия, Чехия, Болгария

Германия привлекает стабильной экономикой и правовой защищенностью, хотя высокие налоги немного сдерживают спрос. Чехия популярна среди украинцев из-за стабильного рынка и перспектив аренды. авдяки А Болгария привлекает низкими ценами – от 1 500 евро за квадрат – и развитой туристической инфраструктурой, особенно в Варне и Бургасе.