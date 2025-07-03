О ценах на квартиры в Италии, а также о том, как иностранцу купить там недвижимость, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Delo.ua.

Читайте также Цены на жилье в США неожиданно достигли рекордного уровня

Как изменились цены на жилье в Италии

Согласно данным Итальянского национального института статистики (ISTAT), в 2024 году цены на квартиры в Италии на вторичном рынке повысились на 2,8%, тогда как новостройки подорожали на 8,8%.

Это рост обусловлен несколькими факторами. Прежде всего – постепенное снижение ипотечных ставок: с пиковых 4,97% в 2023 году до 3,18% в феврале 2025-го. Также влияет сдержанная покупательная способность граждан и поддержка государства в виде налоговых поощрений на энергоэффективное жилье. Это стимулирует спрос и влияет на динамику цен.

Самые высокие цены традиционно фиксируют в Милане и Риме. Согласно прогнозам Investropa, в 2025 году ожидается рост стоимости жилья на 6,9% в Милане и на 6% в Риме. Средняя цена квадратного метра составляет 4 300 евро в Милане и 3 800 евро в Риме.

К основным факторам такого роста относятся ограниченное количество новостроек и высокий спрос со стороны иностранцев. В частности, интерес поддерживается через налоговую систему flat tax, которая привлекает новых резидентов. В то же время в менее экономически развитых регионах, таких как Сицилия, жилье остается значительно доступнее – примерно 1 600 евро за квадратный метр.



Цены отличаются в зависимости от города, в Риме – одни из самых высоких / Фото airbnb

Еще одна тенденция – смещение фокуса инвесторов: растет интерес к инвестициям в различные сегменты недвижимости – от логистических объектов до жилых домов. В 2025 году ожидают заключения примерно 776 000 сделок купли-продажи жилья.

Цены на жилье в целом будут продолжать расти: на 1,4% в 2025 году и по 1,5% в 2026 и 2027 годах.

Процедура приобретения недвижимости в Италии для иностранцев

Если иностранный гражданин планирует купить жилье в Италии, ему следует пройти несколько основных этапов:

Получить налоговый код (codice fiscale).

Открыть счет в одном из банков Италии.

Провести юридическую экспертизу объекта при участии нотариуса.

Заключить предварительный договор купли-продажи (compromesso) и внести аванс в размере 5 – 10 %.

Подписать окончательный договор (rogito) в нотариальной форме.

Этот порядок является типичным для иностранных покупателей и гарантирует юридическую прозрачность сделки благодаря обязательному участию нотариуса.