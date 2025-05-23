У Києві здають квартиру з терасою та власним кінотеатром: який вигляд має і скільки коштує

У Києві в оренду пропонують квартиру з власним кінотеатром і терасою. Житло має 4 кімнати та розташоване на 24 поверсі.

Відповідне оголошення розмістили на порталі OLX, інформує 24 Канал. Будинок розташований неподалік станції метро Позняки.

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Які умови у квартирі

Квартира розміщена на трьох рівнях, має висоту стель – 3,1 метра.

Простора, світла та повністю укомплектована всім необхідним для комфортного проживання – якісні меблі, сучасна побутова техніка, домашній кінотеатр,

– йдеться в оголошенні.

Орендна плата за чотирикімнатну квартиру становить 1 500 доларів, що еквівалентно понад 62 тисячам гривень. Апартаменти розміщені на 24 поверсі 26-поверхового будинку й мають два окремих санвузли.

Планування житла передбачає:

простору кухню-вітальню;

три спальні (одна з них – дитяча);

дві ванні кімнати з теплою підлогою;

унікальну терасу площею 150 квадратних метрів (єдина в цьому будинку);

площею 150 квадратних метрів (єдина в цьому будинку); п'ять балконів і гардеробну;

окрему вітальню на другому рівні з великим диваном і домашнім кінотеатром.

Який вигляд має квартира у Києві з терасою і кінотеатром / Фото T.H.E. Capital

Що відомо про будинок

Будинок звели у 2008 році за монолітно-каркасною технологією. На кожному поверсі є тільки чотири квартири. Комплекс обладнаний системою відеоспостереження, охороною та сигналізацією.

У пішій доступності – два супермаркети, аптеки, кафе, школа та дитячий садок. Неподалік розташоване озеро Срібний Кіл. Житловий комплекс також має зручний в'їзд до підземного паркінгу та гостьові місця для авто у дворі.

До слова, протягом останнього року ціни на оренду в Києві суттєво зросли в кожному районі. Найбільший ціновий стрибок зафіксували в Шевченківському районі – на 33%.