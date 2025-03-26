В Україні продають квартиру за 12 тисяч доларів: де вона розташована та який вигляд має

На Полтавщині на продаж виставили квартиру за 12 тисяч доларів. У помешканні старий ремонт, немає меблів та, ймовірно, води.

Що ж пропонує це житло, 24 Канал розповідає з посиланням на оголошення, розміщене на порталі OLX Нерухомість.

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Що відомо про квартиру в Кременчуці за 12 тисяч

У Кременчуці, що в Полтавській області, на вулиці Древаля продають квартиру за 12 тисяч гривень (майже пів мільйона гривень). Помешкання має 2 кімнати. Його площа становить 34 квадратних метри.

Як зазначили власники житла, квартира розташована в затишному двоповерховому будинку і "готова для реалізації дизайнерських ідей". В оголошенні також вказано, що такий варіант житла підійде для молодої сім'ї або інвесторів, які шукають можливість реалізувати власний проєкт.

Квартира у спокійному районі, далеко від шумів міста. Розташування – зручне, поруч є магазини, зупинка громадського транспорту.

Який вигляд квартира має всередині

У помешканні немає меблів. З фото помітно, що там старий ремонт. Зокрема, застарілі шпалери, зношена підлога. Вікна також старі, тому потребують заміни чи реставрації.

Ймовірно, у квартирі немає водопостачання, оскільки на знімках не видно кранів. Натомість на підлозі є пляшки з водою. Особливістю квартири є те, що ванна та кухня облаштовані в одній кімнаті, а санвузол – окремо.

Зауважимо, що квартири, які продають за цінами, нижчими від ринкових, зазвичай не мають ремонту. Крім того, недороге житло можна купити у регіонах, які наближені до фронту.

Такий вигляд має квартира за 12 тисяч доларів: Фото з порталу OLX Нерухомість