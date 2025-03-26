Что же предлагает это жилье, 24 Канал рассказывает со ссылкой на объявление, размещенное на портале OLX Недвижимость.

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Что известно о квартире в Кременчуге за 12 тысяч

В Кременчуге, что в Полтавской области, на улице Древаля продают квартиру за 12 тысяч гривен (почти полмиллиона гривен). Помещение имеет 2 комнаты. Его площадь составляет 34 квадратных метра.

Как отметили владельцы жилья, квартира расположена в уютном двухэтажном доме и "готова для реализации дизайнерских идей". В объявлении также указано, что такой вариант жилья подойдет для молодой семьи или инвесторов, которые ищут возможность реализовать собственный проект.

Квартира в спокойном районе, вдали от шумов города. Расположение – удобное, рядом есть магазины, остановка общественного транспорта.

Какой вид квартира имеет внутри

В квартире нет мебели. С фото заметно, что там старый ремонт. В частности, устаревшие обои, изношенный пол. Окна также старые, поэтому нуждаются в замене или реставрации.

Вероятно, в квартире нет водоснабжения, поскольку на снимках не видно кранов. Зато на полу есть бутылки с водой. Особенностью квартиры является то, что ванная и кухня обустроены в одной комнате, а санузел – отдельно.

Заметим, что квартиры, которые продают по ценам, ниже рыночных, обычно не имеют ремонта. Кроме того, недорогое жилье можно купить в регионах, которые приближены к фронту.

Так выглядит квартира за 12 тысяч долларов: Фото с портала OLX Недвижимость