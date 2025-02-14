Львів чи Івано-Франківськ: де зараз вигідніше купувати квартиру

Квартири в західному регіоні мають великий попит через кращу безпекову ситуацію. Особливо покупців цікавлять міста, де триває активне будівництво нового житла.

Львів та Івано-Франківськ вважаються дуже популярними містами не тільки на Заході, а й в Україні загалом. Щоправда, ціни на квартири у Львові значно вищі, тому в покупців постає питання: де купляти вигідніше? 24 Канал поставив це питання експертам – і ось що вони відповіли.

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Львів чи Івано-Франківськ: де вигідніше купувати квартиру

За даними OLX Нерухомості, у Львові середня вартість однокімнатної квартири в новобудові становить 2,7 мільйона гривень. В Івано-Франківську ціна значно нижча – 1,6 мільйона гривень.

На вторинному ринку за однокімнатну квартиру у Львові доведеться заплатити 2,3 мільйона гривень. В Івано-Франківську середня вартість становить 1,7 мільйона гривень.

Тобто з погляду вартості купувати житло вигідніше в Івано-Франківську, однак є "але".

Житловий комплекс / Фото Pexels

Чому вигідність – не лише про ціну

Президентка АФНУ Олена Гайдамаха зазначає, що найперше треба враховувати мету, з якою потенційний покупець шукає житло.

Якщо людина купує квартиру для того, щоб перечекати війну, то це один момент. А якщо людина купує для того, щоб далі жити й працювати в місті, то треба дивитися, де краща інфраструктура й можливості для розвитку тої чи іншої справи. З цього боку, на мій погляд, вигідніше у Львові,

– зазначила президентка Асоціації фахівців нерухомості України.

Івано-Франківськ справді заманює нижчою ціною. Однак на момент закінчення війни робочих місць для людей там не вистачить, вважає Олена Гайдамаха.