Львов и Ивано-Франковск считаются очень популярными городами не только на Западе, но и в Украине в целом. Правда, цены на квартиры во Львове значительно выше, поэтому у покупателей возникает вопрос: где покупать выгоднее? 24 Канал задал этот вопрос экспертам – и вот что они ответили.

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Львов или Ивано-Франковск: где выгоднее покупать квартиру

По данным OLX Недвижимости, во Львове средняя стоимость однокомнатной квартиры в новостройке составляет 2,7 миллиона гривен. В Ивано-Франковске цена значительно ниже – 1,6 миллиона гривен.

На вторичном рынке за однокомнатную квартиру во Львове придется заплатить 2,3 миллиона гривен. В Ивано-Франковске средняя стоимость составляет 1,7 миллиона гривен.

То есть с точки зрения стоимости покупать жилье выгоднее в Ивано-Франковске, однако есть "но".

Жилой комплекс / Фото Pexels

Почему выгодность – не только о цене

Президент АСНУ Елена Гайдамаха отмечает, что прежде всего надо учитывать цель, с которой потенциальный покупатель ищет жилье.

Если человек покупает квартиру для того, чтобы переждать войну, то это один момент. А если человек покупает для того, чтобы дальше жить и работать в городе, то надо смотреть, где лучше инфраструктура и возможности для развития того или иного дела. С этой стороны, на мой взгляд, выгоднее во Львове,

– отметила президент Ассоциации специалистов недвижимости Украины.

Ивано-Франковск действительно заманивает более низкой ценой. Однако на момент окончания войны рабочих мест для людей там не хватит, считает Елена Гайдамаха.