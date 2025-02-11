В Луцке средняя стоимость квадратного метра выросла на 6%. На вторичном рынке цены за последние полгода не изменились, пишет 24 Канал, ссылаясь на данные ЛУНа.

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Сколько стоят квартиры в Луцке

Средняя стоимость квадрата в новостройках Луцка составляет 36 500 гривен (870 долларов).

На вторичном рынке однокомнатная квартира стоит около 44,4 тысячи долларов. Средняя стоимость двухкомнатной квартиры – 63 тысячи долларов. За трехкомнатную квартиру придется заплатить 75,3 тысячи долларов.



Стоимость жилья на вторичке / Данные ЛУНа

Чтобы заработать в Луцке на собственное жилье, местным нужно откладывать полную среднюю зарплату:

7,8 года – на однокомнатную квартиру;

11,1 года – на двухкомнатную квартиру;

13,3 года – на трехкомнатную квартиру.

В каких западных городах цены самые доступные

По данным ЛУНа, что на первичном, что на вторичном рынках недвижимости самые низкие цены сейчас в Хмельницком и Тернополе.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Хмельницкого составляет 28 тысяч гривен (670 долларов). В Тернополе квадрат стоит 30 тысяч гривен (720 долларов).

Однокомнатная квартира на вторичке в Хмельницком стоит 35 тысяч долларов, а в Тернополе – в среднем 37 тысяч долларов