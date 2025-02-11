У Луцьку середня вартість квадратного метра зросла на 6%. На вторинному ринку ціни за останні пів року не змінилися, пише 24 Канал, посилаючись на дані ЛУНу.

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Скільки коштують квартири в Луцьку

Середня вартість квадрата в новобудовах Луцька становить 36 500 гривень (870 доларів).

На вторинному ринку однокімнатна квартира коштує близько 44,4 тисячі доларів. Середня вартість двокімнатного помешкання – 63 тисячі доларів. За трикімнатну квартиру доведеться заплатити 75,3 тисячі доларів.



Вартість житла на вторинці / Дані ЛУНу

Щоб заробити в Луцьку на власне житло, місцевим потрібно відкладати повну середню зарплату:

7,8 року – на однокімнатну квартиру;

11,1 року – на двокімнатну квартиру;

13,3 року – на трикімнатну квартиру.

У яких західних містах ціни найдоступніші

За даними ЛУНу, що на первинному, що на вторинному ринках нерухомості найнижчі ціни зараз у Хмельницькому та Тернополі.

Середня вартість квадратного метра в новобудовах Хмельницького становить 28 тисяч гривень (670 доларів). У Тернополі квадрат коштує 30 тисяч гривень (720 доларів).

Однокімнатна квартира на вторинці в Хмельницькому коштує 35 тисяч доларів, а в Тернополі – у середньому 37 тисяч доларів