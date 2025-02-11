У Луцьку середня вартість квадратного метра зросла на 6%. На вторинному ринку ціни за останні пів року не змінилися, пише 24 Канал, посилаючись на дані ЛУНу.
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Скільки коштують квартири в Луцьку
Середня вартість квадрата в новобудовах Луцька становить 36 500 гривень (870 доларів).
На вторинному ринку однокімнатна квартира коштує близько 44,4 тисячі доларів. Середня вартість двокімнатного помешкання – 63 тисячі доларів. За трикімнатну квартиру доведеться заплатити 75,3 тисячі доларів.
Вартість житла на вторинці / Дані ЛУНу
Щоб заробити в Луцьку на власне житло, місцевим потрібно відкладати повну середню зарплату:
- 7,8 року – на однокімнатну квартиру;
- 11,1 року – на двокімнатну квартиру;
- 13,3 року – на трикімнатну квартиру.
У яких західних містах ціни найдоступніші
За даними ЛУНу, що на первинному, що на вторинному ринках нерухомості найнижчі ціни зараз у Хмельницькому та Тернополі.
Середня вартість квадратного метра в новобудовах Хмельницького становить 28 тисяч гривень (670 доларів). У Тернополі квадрат коштує 30 тисяч гривень (720 доларів).
Однокімнатна квартира на вторинці в Хмельницькому коштує 35 тисяч доларів, а в Тернополі – у середньому 37 тисяч доларів