Несподіваний лідер: у якому місті найбільше подорожчали квартири в новобудовах за пів року

За останні пів року квадратний метр на первинному ринку подорожчав у більшості міст України. Подекуди це показник у межах 5%, а десь – досягає 10% і більше.

Найбільше квадрат у новобудовах подорожчав в Одесі. Про це свідчать аналітичні дані ЛУН за останні пів року, розповідає 24 Канал.

Читайте також Центральне місто: де в Україні впали ціни на квадратний метр у новобудовах

У якому місті квадратний метр подорожчав найбільше?

В Одесі зафіксували зростання в ціні на 16% – і це найвищий показник в Україні. Тепер квадратний метр на первинному ринку коштує в середньому 1 100 доларів.

Точніша вартість залежить від сегмента житла та від його розташування. Ціни за сегментами станом на кінець липня такі:

економ – 700 доларів;

комфорт – 900 доларів;

бізнес – 1 170 доларів;

преміум – 1650 доларів.

Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.



Як змінювалися ціни в Одесі / Інфографіка ЛУН

Актуальна середня вартість за районами:

Пересипський – 810 доларів;

Хаджибейський – 850 доларів;

Київський – 950 доларів;

Приморський – 1450 доларів.

Середня ціна за найдешевшу однокімнатну квартиру, за даними ЛУН, становить 38,8 тисячі доларів. Бюджетне двокімнатне житло коштує близько 65,6 тисячі доларів, а трикімнатне помешкання – 81,3 тисячі доларів.



Середня вартість найдешевших однокімнатних квартир по Україні / Інфографіка ЛУН

Тепер Одеса посідає четверте місце в рейтингу міст із найдорожчою первинною нерухомістю в Україні. Її випереджають лише Київ, Львів та Ужгород. А замикає п'ятірку Дніпро, де середня вартість становить майже так само – 1090 доларів.