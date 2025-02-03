"Не віриться": власник був шокований, побачивши свою квартиру після 32 років здавання в оренду
- Власник був шокований, коли побачив свою квартиру після 32 років оренди.
- Він показав житло у відео, що опублікував у тіктоці, – воно стало вірусним.
Власник квартири в штаті Мен показав, який вигляд має житло після 32 років оренди. Винаймачка справді жила там з 1992 року, поки не вирішила переїхати.
Річ у тім, що жінка залишила квартиру в майже ідеальному стані. Власник був шокований, чим поділився у своєму відео в тіктоці, пише 24 Канал.
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Який вигляд має квартира після 32 років оренди
31-річний Саїд купив це житло в травні 2024 року. Тобто орендарка заїхала у квартиру ще до його народження.
Зовсім не схоже, що у цьому місці жили 32 роки. Попри те, що побутова техніка старша за мене, але килими та підлога – бездоганні,
– розповів чоловік в одному з інтерв'ю.
Зараз у квартирі триває капітальний ремонт, після чого вона знов буде домом для орендарів. "Можливо, ще на 32 роки", – жартує Саїд.
Власник показує квартиру, в якій жила орендарка: відео
Цікаво, що середня тривалість проживання орендаря в багатоквартирному будинку в США становить трохи більше ніж 2 роки.
Як відреагували користувачі тіктока
Відео Саїда стало вірусним і зібрало майже 1 мільйон переглядів. Користувачі були вражені станом житла.
Ого, навіть не віриться, квартира практично бездоганна. Та жінка тримала все у чистоті,
– зазначив один із коментаторів.
Багато користувачі були шоковані терміном винаймання, адже 32 роки життя на одній і тій же орендованій квартирі – це рідкість.