Результатом вона поділилася в тіктоці , на що люди дуже схвально відреагували, пише 24 Канал . У захопленні від інтер'єру також її гості.
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Чи живе дівчина в переоблаштованому сараї
Багато користувачів тіктока думає, що Ви переїхала в сарай після ремонту. Насправді це її додаткове місце для відпочинку, хоча живе британка не в будинку.
Люди кажуть, що я живу в сараї. Ні, я живу в трейлері, а там прохолоджую течію,
– зазначила жінка в описі до відео.
Всередині є невеликий стіл, телевізор та два дивани, щоб відпочити протягом дня.
Сарай ізольований, і там нехолодно взимку, адже власниця підбала про дров'яний камінь. Тепер вона ще й економити на газі.
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"Краще, ніж у декого вдома"
Відео про переоблаштований сарай стало вірусним у тіктоці. Коментатори не приховували свого захвату:
- Це найкрасивіший сарай, який я коли-небудь бачив;
- Ого, це фантастика, з дров'яною піччю завжди дуже затишно і тепло;
- Це краще, ніж у деяких людей вдома.
Британка каже, що любить свій сарай. Хоча він невеликий, але там чисто та тепло.