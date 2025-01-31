Результатом она поделилась в тиктоке, на что люди очень одобрительно отреагировали, пишет 24 Канал. В восторге от интерьера также ее гости.

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Живет ли девушка в переоборудованном сарае

Многие пользователи тиктока думает, что Ви переехала в сарай после ремонта. На самом деле это ее дополнительное место для отдыха, хотя живет британка не в доме.

Люди говорят, что я живу в сарае. Нет, я живу в трейлере, а там прохлаждаюсь в течение дня,

– отметила женщина в описании к видео.

Внутри есть небольшой столик, телевизор и два дивана, чтобы отдохнуть в течение дня.

Сарай изолирован, и там нехолодно зимой, ведь владелица позаботилась о дровяном камине. Теперь она еще и экономит на газе.

Как выглядит обновленный сарай: смотрите видео

"Лучше, чем у некоторых дома"

Видео о переоборудованном сарае стало вирусным в тиктоке. Комментаторы не скрывали своего восторга:

Это самый красивый сарай, который я когда-либо видела;

Ого, это фантастика, с дровяной печью всегда очень уютно и тепло;

Это лучше, чем у некоторых людей дома.

Британка говорит, что любит свой сарай. Хотя он небольшой, но там чисто и тепло.