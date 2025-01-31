Результатом она поделилась в тиктоке, на что люди очень одобрительно отреагировали, пишет 24 Канал. В восторге от интерьера также ее гости.
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Живет ли девушка в переоборудованном сарае
Многие пользователи тиктока думает, что Ви переехала в сарай после ремонта. На самом деле это ее дополнительное место для отдыха, хотя живет британка не в доме.
Люди говорят, что я живу в сарае. Нет, я живу в трейлере, а там прохлаждаюсь в течение дня,
– отметила женщина в описании к видео.
Внутри есть небольшой столик, телевизор и два дивана, чтобы отдохнуть в течение дня.
Сарай изолирован, и там нехолодно зимой, ведь владелица позаботилась о дровяном камине. Теперь она еще и экономит на газе.
Как выглядит обновленный сарай: смотрите видео
"Лучше, чем у некоторых дома"
Видео о переоборудованном сарае стало вирусным в тиктоке. Комментаторы не скрывали своего восторга:
- Это самый красивый сарай, который я когда-либо видела;
- Ого, это фантастика, с дровяной печью всегда очень уютно и тепло;
- Это лучше, чем у некоторых людей дома.
Британка говорит, что любит свой сарай. Хотя он небольшой, но там чисто и тепло.