Позади дома скрывается многовековая пещера. Увидеть ее можно не сразу, ведь расположена она в глубине сада, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на The Sun.

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Роскошный дом 18 века

Коттедж с пятью спальнями не просто здание, а официально памятник архитектуры. В нем сочетаются исторические детали и современные удобства. Жилье имеет три этажа общей площадью 150 квадратных метров.

Из дома открывается прекрасный вид на море. Он расположен в нескольких сотнях метров от пляжа Гастингс.

В 2024 году жилой дом реставрировали, но владельцы постарались сохранить исторические элементы, например деревянные полы, камины и створчатые окна. Недвижимость продают за 600 тысяч фунтов.

Многовековая пещера, скрытая в саду

Пещера расположена в глубине сада / Фото Jam Press

Вход в пещеру украшен четырьмя колоннами и двумя арками из лиственницы. Внутри она освещена, ведь хозяева провели электричество.

Продавец говорит, что пещера идеально подходит для создания столовой или зоны отдыха.

Она прекрасно подойдет для развлечений или даже тихих вечеров. Это уникальное пространство вызывает большой интерес среди покупателей,

– убеждает автор объявления.

Там можно увидеть небольшую комнату и круглую камеру, что соединены между собой. На стенах сохранились резные элементы, в частности с ботаническим мотивом, и плитка с геометрическими узорами.