Арендная плата за дом впечатляет не менее – 4000 фунтов в месяц. Это около 207 тысяч гривен, пишет 24 Канал, ссылаясь на Daily Star.

Обратите внимание Владелец отказался покинуть свой дом, поэтому теперь он живет посреди магистрали

Что известно о доме с акулой

Жилье принадлежит местному телеведущему Биллу Гейну. Именно он установил на крыше скульптуру акулы длиной 7,6 метров. Это стало знаковым событием города, если учитывать тот факт, что это было еще в 1986 году. К тому же проект изначально реализовали без разрешений.

Билл Гейн на фоне своего дома с акулой / Фото Oxford Mail

Дом с акулой считают символом публичного искусства и творческого самовыражения. Жилье вмещает четыре спальни, ванные комнаты, кухню, прачечную и расположено на улице New High Street в Оксфорде. Коммунальные платежи учтены в стоимость аренды.

Аренду на самом деле запретили

В течение последних пяти лет сын Билла сдавал дом на Airbnb. Однако в начале этого года городской совет напомнил о своем решении – запрет краткосрочной аренды, ссылаясь на жилищные проблемы. Мужчина решил, что в дальнейшем будет предлагать жилье.

Это никак не поможет людям, которые ищут жилье. Они ограбили людей, которые стремятся воочию увидеть эту часть истории Оксфорда. Мой призыв таков: "Приезжайте, пока еще можете",

– сказал Магнус.

Чиновники пока не планируют менять решение, ссылаясь на кризис жилья в городе. По их словам, Оксфорд считается одним из наименее доступных для проживания в Великобритании.