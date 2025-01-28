Орендна плата за будинок вражає не менше – 4000 фунтів на місяць. Це близько 207 тисяч гривень, пише 24 Канал, посилаючись на Daily Star.

Зверніть увагу Власник відмовився покинути свій будинок, тому тепер він живе посеред магістралі

Що відомо про будинок з акулою

Житло належить місцевому телеведучому Біллу Гейну. Саме він встановив на даху скульптуру акули завдовжки 7,6 метра. Це стало знаковою подією міста, якщо враховувати той факт, що це було ще в 1986 році. До того ж проєкт спочатку реалізували без дозволів.

Білл Гейн на тлі свого будинку з акулою / Фото Oxford Mail

Будинок з акулою вважають символом публічного мистецтва та творчого самовираження. Житло вміщує чотири спальні, ванні кімнати, кухню, пральню та розташоване на вулиці New High Street в Оксфорді. Комунальні платежі враховані у вартість оренди.

Оренду насправді заборонили

Протягом останніх п'яти років син Білла здавав будинок на Airbnb. Однак на початку цього року міська рада нагадала про своє рішення – заборону короткострокової оренди, посилаючись на житлові проблеми. Чоловік вирішив, що надалі пропонуватиме житло.

Це ніяк не допоможе людям, які шукають житло. Вони пограбували людей, які прагнуть на власні очі побачити цю частину історії Оксфорда. Мій заклик такий: "Приїжджайте, поки ще можете",

– сказав Магнус.

Чиновники наразі не планують змінювати рішення, посилаючись на кризу житла в місті. За їхніми словами, Оксфорд вважається одним із найменш доступних для проживання у Великій Британії.