Тепер чоловік живе посеред автостради, пише 24 Канал, посилаючись на The Sun. Його будинок більше "нагадує в'язницю", а не житло, кажуть місцеві журналісти.

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Власнику пропонували гроші, але він не погодився

Чоловік відмовився переїжджати навіть тоді, коли йому запропонували гарну компенсацію. Також власник мав можливість обрати нове будь-яке місце проживання.

Влада запропонувала Хуану 178,2 фунта стерлінгів та три будинки на вибір в обмін на згоду. Однак усі пропозиції були марні.

Тепер будинок стоїть у центрі жвавої автостради та оточений високими стінами. З огляду на складні умови життя, власник уже змінив думку.



Навколо житла триває будівництво автостради / Фото Jam Press

Що тепер думає чоловік, живучи в центрі автостради

Біля будинку Хуана панує безлад, а в повітрі літає багато пилу. Шум будівельних робіт порушує його спокій – стіни будинку добряче вібрують. Навіть 11-річний онук власника не зміг це терпіти, тому повертається до міста, щоб відпочити від шуму.

Якби я міг повернути час назад, я погодився б на запропоновані ними умови зносу,

– сказав Хуан.

Незвичайний вигляд будинку, що зверху нагадує око, привернув увагу місцевих жителів. Вони часто приходять до чоловіка та фотографують його житло.