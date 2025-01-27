Чоловік ще не продав ці неймовірні речі, але він вже багатий, бо він власник унікального. Історію Саймона розповіло британське видання Daily Express, пише 24 Канал.

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Цінний архів у будинку батька

Батько чоловіка все життя працював у видавничій галузі, а тому мав особистий архів з цінними для нього речами.

Син не підозрював, що може знайти щось настільки цінне, але все змінилося, коли він дістався до даху. Там зберігалися перші рукописи творця Вінні-Пуха Алана Мілна. І це ще не все. Деякі папери ніхто не бачив понад 100 років.

Тепер Саймон вирішив показати їх на аукціоні. Серед найцікавіших лотів – візитівка автора "Володаря перснів" Джона Толкієна.

Ми просто не знали про їхнє існування, тому були дуже приголомшені. Ми прибирали горище і знайшли поліетиленовий пакет, повний листів і схожого матеріалу. Вони просто лежали там разом з іншим дитячим мотлохом і старими фотографіями,

– каже чоловік.

Знайдені рукописи / Фото SWNS

Який прибуток отримає чоловік

Саймон каже, що не здивований візитці з підписом Толкієна. Його батько був причетним до виходу культової стрічки. Проте казки та оповідання Мілна стали для сина несподіванкою. Чоловік не знав, що його батько був особисто знайомим з автором Вінні-Пуха.

Найцінніші речі були виставлені на аукціоні 15 січня. Торги вже розпочалися. За очікуваннями Саймона, загальний прибуток складе близько 15 тисяч фунтів (майже 775 тисяч гривень).