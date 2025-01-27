Мужчина еще не продал эти невероятные вещи, но он уже богат, потому что он владелец уникального. Историю Саймона рассказало британское издание Daily Express, пишет 24 Канал.

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Ценный архив в доме отца

Отец мужчины всю жизнь работал в издательской отрасли, а потому имел личный архив с ценными для него вещами.

Сын не подозревал, что может найти что-то настолько ценное, но все изменилось, когда он добрался до крыши. Там хранились первые рукописи создателя Винни-Пуха Алана Милна. И это еще не все. Некоторые бумаги никто не видел более 100 лет.

Теперь Саймон решил показать их на аукционе. Среди самых интересных лотов – визитка автора "Властелина колец" Джона Толкиена.

Мы просто не знали об их существовании, поэтому были очень ошеломлены. Мы убирали чердак и нашли полиэтиленовый пакет, полный листов и похожего материала. Они просто лежали там вместе с другим детским хламом и старыми фотографиями,

– говорит мужчина.

Найденные рукописи / Фото SWNS

Какую прибыль получит мужчина

Саймон говорит, что не удивлен визитке с подписью Толкиена. Его отец был причастен к выходу культовой ленты. Однако сказки и рассказы Милна стали для сына неожиданностью. Мужчина не знал, что его отец был лично знаком с автором Винни-Пуха.

Самые ценные вещи были выставлены на аукционе 15 января. Торги уже начались. По ожиданиям Саймона, общая прибыль составит около 15 тысяч фунтов (почти 775 тысяч гривен).