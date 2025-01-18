Голова сім'ї Бруно розповів, що разом із сім'єю переїхав у новий будинок наприкінці листопада, розповідає 24 Канал, посилаючись на Newsweek. Перше, на що чоловік одразу звернув увагу, – це доброта та гостинність сусідів, які швидко дали про себе знати.

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Як нових мешканців зустріли сусіди

Приємною несподіванкою для сім'ї були щирі та теплі вітання від сусідів та інших місцевих жителів. Деякі мешканці одразу прийшли, щоб познайомитися.

Ми знали, що в цьому районі є кілька сімей, але те, як вони нас привітали, просто вражає. До нас постукали у двері три сусіди, щоб представитися, причому деякі з них були з дітьми,

– розповів Бруно.

Сім'я також отримала запрошення в гості та навіть невеличкий подарунок. Однак найбільше вразила сердечна записка, яку Бруно знайшов у поштовій скриньці через кілька тижнів після переїзду.

Що було в записці

Нові господарі прочитали записку напередодні різдвяних свят, і це стало для них чудовим подарунком.

Ласкаво просимо до нашого району та кварталу… Ми ще не зустрічалися, але хочемо запросити вас в гості у будь-який час. Знаємо, що переїзд може бути клопітким, а свята прекрасні, але ніколи не бувають безтурботними, тож знайте, що ми поруч. Щасливих свят,

– написав сусід.

Записка була в поштовій скриньці / Фото Reddit

Бруно каже, що не знав, чого очікувати від району, куди переїжджав. Та він навіть не здогадувався, що стільки людей будуть старатися задля того, щоб його сім'я почувалася бажаною. Чоловік був такий розчулений, що вирішив поділитися запискою на популярній платформі Reddit.

Користувачі були вражені не менше: "Це приголомшливо! Так ви дізнаєтеся, що у вас чудові сусіди", "Хотілося б, щоб більше сусідів були такими. Я щойно переїхав до нового штату. Мої сусіди здаються такими задушливими людьми".