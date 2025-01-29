Позаду будинку ховається багатовікова печера. Побачити її можна не одразу, адже розташована вона в глибині саду, розповідає 24 Канал, посилаючись на The Sun.

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Розкішний будинок 18 століття

Котедж із п'ятьма спальнями не просто будівля, а офіційно пам'ятка архітектури. У ній поєднуються історичні деталі та сучасні зручності. Житло має три поверхи загальною площею 150 квадратних метрів.

З будинку відкривається чудовий краєвид на море. Він розташований за кілька сотень метрів від пляжу Гастінгс.

У 2024 році житловий будинок реставрували, але власники постаралися зберегти історичні елементи, як-от дерев'яні підлоги, каміни та стулкові вікна. Нерухомість продають за 600 тисяч фунтів.

Багатовікова печера, прихована в саду

Печера розташована в глибині саду / Фото Jam Press

Вхід до печери прикрашений чотирма колонами та двома арками з модрини. Усередині вона освітлена, адже господарі провели електрику.

Продавець каже, що печера ідеально підходить для створення їдальні або зони відпочинку.

Вона чудово підійде для розваг або навіть тихих вечорів. Цей унікальний простір викликає великий інтерес серед покупців,

– переконує автор оголошення.

Там можна побачити невелику кімнату та круглу камеру, що з'єднані між собою. На стінах збереглися різьблені елементи, зокрема з ботанічним мотивом, та плитка з геометричними візерунками.