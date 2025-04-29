Скільки треба працювати українцю в Польщі, щоб заробити на квартиру

Вартість квадратного метра житла у Польщі відрізняється залежно від регіону. Наприклад, аби у Варшаві купити квартиру, отримуючи середню зарплату, доведеться відкладати понад 15 років.

Про те, скільки потрібно відкладати, аби купити власне житло в Польщі, розповідає 24 Канал.

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Скільки коштує квадрат нерухомості в Польщі

Польща прийняла понад 1,5 мільйона українців. Частина з них купує там власну нерухомість. Ціни на квартири в Польщі відрізняються залежно від регіону, розміру та стану житла.

Середня ціна за квадратний метр у різних містах:

Варшава – 15 тисяч злотих;

Краків – 13,8 тисячі злотих;

Вроцлав – 11,3 тисячі злотих;

Гданськ – 12,4 тисячі злотих.

У менших містах ціни можуть бути значно нижчими, у середньому ціни коливаються від 5 до 7 тисяч злотих.

Яка середня зарплата в Польщі

За офіційними даними Центрального статистичного управління Польщі, у польських містах такі середні зарплати:

Краків – 10,7 тисячі злотих брутто;

Гданськ – 10,6 тисячі злотих;

Варшава – 10,5 тисячі злотих;

Вроцлав – 9,4 тисячі злотих.

Зауважимо, що після сплати податків чистий дохід (нетто) буде меншим.



Щоб купити квартиру у Варшаві, доведеться відкладати понад 15 років / Фото iStock

Скільки років потрібно відкладати на квартиру

Аби спростити розрахунки, припустимо, що ви заощаджуєте 50% свого чистого доходу на придбання квартири – приблизно 4 тисячі злотих у місяць. А квартира матиме площу 50 квадратних метрів.

у Варшаві на таке житло можна буде назбирати за 15,5 року ;

на таке житло можна буде назбирати за ; у Кракові за трохи більш ніж 14 років ;

за трохи більш ніж ; у Вроцлаві – за майже 12 років ;

– за майже ; у Гданську – за майже 13 років.

У менших містах ціни на житло нижчі, однак і зарплати менші. Тому відкладати на власну квартиру доведеться приблизно стільки ж.

Нагадаємо, у 2024 році українці стали власниками майже 9 тисяч квартир у Польщі. Якщо порівнювати з попереднім роком, то зафіксували зростання цього показника на 25%. Найбільше житла купили у Варшаві. Також популярними локаціями для купівлі нерухомості є Краків та Вроцлав.