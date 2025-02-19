З ремонтом чи без: яку квартиру краще купувати у 2025 році

При купівлі квартири є вибір – обрати помешкання з ремонтом чи без нього. Йдеться не лише про стиль та зручності, а й про фінансовий аспект та час, який доведеться витрачати на організацію житла.

У кожного з варіантів є свої переваги та недоліки. Що слід врахувати, обираючи між квартирою з ремонтом та без, 24 Канал розповідає з посиланням на Новини.LIVE.

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Вплив ремонту на ціну квартири

Якщо у житлі є ремонт, це відчутно підвищує її ціну. Середні витрати на ремонт нового помешкання становлять від 300 до 400 доларів за квадратний метр. Йдеться про:

оздоблення стін, підлоги, стель;

встановлення сантехніки, підключення до водопроводу, каналізації;

роботи з електрикою, зокрема розведення проводки, монтаж розеток, вимикачів;

монтаж дверей, кондиціонера.

Ремонт загалом може збільшити ціну помешкання на 30 – 40%. Якщо купувати квартиру без ремонту і зробити його самостійно, можна зекономити, однак на це доведеться витрачати час та зусилля.

Квартира з ремонтом: плюси та мінуси

Купівля квартири вже з готовим ремонтом має певні переваги:

у таке житло можна одразу заселятися;

економія часу та зусиль, які б йшли на вибір дизайну помешкання, пошук майстрів;

гарантія на ремонт – багато забудовників надають гарантії на виконані ремонтні роботи.

Головним мінусом є те, що квартири з ремонтом дорожче коштують. Ви платите за зручність і економію часу. Крім того, дизайн помешкання може не повністю відповідати вашим вподобанням.



При купівлі квартири без ремонту ви маєте можливість облаштувати її на свій смак / Фото Pexels

Житло без ремонту: переваги й недоліки

При виборі квартири без ремонту є такі варіанти – житло "після будівельників" чи квартира з базовим ремонтом.

Переваги квартири "після будівельників" : є можливість зробити перепланування приміщень, усунути дрібні дефекти. Ви зможете обирати матеріали та стиль інтер'єру, який повністю відповідатиме вашому смаку.

: є можливість зробити перепланування приміщень, усунути дрібні дефекти. Ви зможете обирати матеріали та стиль інтер'єру, який повністю відповідатиме вашому смаку. Переваги чорнового ремонту: у цьому випадку виконані основні роботи, зокрема монтаж проводки та труб, штукатурка, заливка підлоги. Це суттєво знижує витрати на подальший ремонт.

Проте є певні мінуси, зокрема час і зусилля. Якщо ви обираєте житло без ремонту, то вам доведеться чекати на завершення ремонтних робіт, що може зайняти певний час. Крім того, потрібно витратити значно більше грошей на доведення квартири до стану, коли в ній можна жити.

Що обрати – квартиру з ремонтом чи без нього

Однозначної відповіді немає. Адже вибір залежить від ваших фінансових можливостей, часових обмежень, пріоритетів.

Якщо важливо швидко заселитися, не витрачати час на ремонт і дозволяють фінанси, тоді обирайте квартиру з ремонтом. Якщо хочете створити помешкання, яке повністю відповідає вашим запитам, зупиніться на квартирі без ремонту.