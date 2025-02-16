Як здійснити оцінку вартості житла та які фактори впливають на ціну, 24 Канал розповідає з посиланням на Новини.LIVE.

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Чи обов'язково оцінка нерухомості

Відповідно до законодавства України оцінку житла при його продажу для фізичних осіб слід проводити обов'язково. Це потрібно для визначення бази оподаткування. Винятками є угоди між юридичними особами, у таких випадках оцінку можна не проводити.

Оцінку можна здійснити самостійно або її може провести професійний оцінювач.

Як провести оцінку житла самостійно

Самостійно оцінити квартиру можлива через офіційний електронний сервіс Фонду державного майна України. Щоб зробити це потрібно:

зареєструватися на платформі, використовуючи електронний підпис;

ввести основні параметри квартири – місце її розташування, площу, стан ремонту;

дочекатися автоматичного розрахунку системи, яка повідомить про попередню вартість нерухомості.

Такий варіант має перевагу – він безкоштовний. Однак слід уважно вводити дані, адже некоректна інформація може відчутно завищити оцінену вартість. А це означатиме, що податки будуть вищими.



Оцінку нерухомості при її продажу фізособам проводити обов'язково / Фото Depositphotos

Щоб самому провести оцінку помешкання зробіть такі кроки:

прогляньте оголошення на спеціалізованих сайтах, врахувавши площу, район, стан квартири;

визначте середню вартість одного квадратного метра – підсумуйте вартість схожих об'єктів і поділіть на їхню загальну площу;

скоригуйте вартість – якщо ваше житло у кращому стані, збільште ціну, якщо в гіршому – зменште.

Що впливає на ринкову вартість квартири

Аби результати був максимально точним, потрібно врахувати такі аспекти:

локація – ціни у центрі та в спальних районах відрізняються;

інфраструктура – наявність транспорту, шкіл, магазинів, парків має вплив на ціну;

поверховість – квартири на середніх поверхах переважно дорожчі;

планування, стан квартири – наявність ремонту робить квартиру дорожчою;

правовий статус – борги за компослуги або інші заборгованості також впливають на ціну;

ситуація на ринку нерухомості теж задає тенденції на ціни.

Зауважимо, що самостійна оцінка квартири дасть можливість визначити попередню вартість житла. При офіційному оформленні угод варто все ж звернутися до експерта. Звіт про оцінку нерухомості дійсний 6 місяців.