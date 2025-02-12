Про основні методи покращення вигляду будинку перед його продажем 24 Канал розповідає з посиланням на матеріал Better Homes and Gardens.

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Покращення зовнішнього вигляду будівлі

Якщо будинок непривабливий ззовні, покупці можуть відкинути його розгляд, навіть не побувавши всередині. Перше враження людина формує ще до входу в споруду, тому доглянутий двір і фасад дуже важливі.

Чим привабливіший вигляд має будинок на фотографіях та при першому візиті, тим більшими є шанси швидко його продати. Оновлення зовнішнього вигляду може відчутно підвищити вартість нерухомості.

Доглянутий ландшафт

Позитивне враження у потенційних покупців створює підстрижений газон, чисті доріжки, акуратні клумби. Доглянутий сад, відсутність бур'янів – те, що додасть вашому будинку додаткових переваг.

Крім того, можна розмістити декоративні рослини в горщиках. Якщо йдеться про дорогий будинок, варто скористатися послугами ландшафтного дизайнера.

Фарбування фасаду та дверей

Вхідні двері – те, на що покупці завжди звертають увагу. Відчутно покращити загальний вигляд будинку може оновлення їх фарбою в стильний, однак нейтральний колір. За бажання можна замінити дверну фурнітуру, оновити номери будинку та освітлення.



Вхідні двері – те, на що всі звертають увагу, вони мають бути доглянуті / Фото Pexels

Оформлення інтер'єру

Якнайменше особистих речей, таких як сімейні фото чи сувеніри, створить нейтральний простір. Чим менше дрібничок у помешканні, тим легше покупцям оцінити його потенціал. Очищені й відкриті приміщення виглядають просторішими та привабливішими.

Деякі власники за можливості можуть звернутися до професійних декораторів, аби ті створити привабливий інтер'єр. Адже спеціалісти знають, як правильно розставити меблі й аксесуари, щоб наявний простір був використаний якнайкраще.

Прибирання двору

Чистий двір підкреслює доглянутість будинку. Зістрижений газон, прибрані від листя та бруду доріжки, чистий тротуар та під’їзна дорога – усе це створить позитивне загальне враження. Крім того, варто прибрати з території зайві речі – старі меблі, цеглу, дитячі іграшки.



Прибрана територія навколо будинку створює гарне враження / Фото Pexels

Ретельне прибирання

Перед продажем будинку важливо провести ретельне прибирання всіх кімнат, зокрема меблів, килимів, вікон. Чистота викликає довіру у покупців, дає розуміння, що найближчим часом не потрібно проводити ремонт. Тому це буде додатковим важелем при прийнятті ними рішення про купівлю нерухомості.

Покращення освітлення

Освітлення допомагає зробити помешкання комфортнішим та сучасним. Тепле світло створює затишок, що приваблює потенційних покупців. А LED-лампи або сучасні світильники дають можливість оновити інтер'єр з мінімальними витратами.