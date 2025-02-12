Об основных методах улучшения вида дома перед его продажей 24 Канал рассказывает со ссылкой на материал Better Homes and Gardens.
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Улучшение внешнего вида здания
Если дом непривлекателен снаружи, покупатели могут отбросить его рассмотрение, даже не побывав внутри. Первое впечатление человек формирует еще до входа в постройку, поэтому ухоженный двор и фасад очень важны.
Чем привлекательнее выглядит дом на фотографиях и при первом визите, тем больше шансов быстро его продать. Обновление внешнего вида может ощутимо повысить стоимость недвижимости.
Ухоженный ландшафт
Положительное впечатление у потенциальных покупателей создает подстриженный газон, чистые дорожки, аккуратные клумбы. Ухоженный сад, отсутствие сорняков – то, что придаст вашему дому дополнительных преимуществ.
Кроме того, можно разместить декоративные растения в горшках. Если речь идет о дорогом доме, стоит воспользоваться услугами ландшафтного дизайнера.
Покраска фасада и дверей
Входные двери – то, на что покупатели всегда обращают внимание. Ощутимо улучшить общий вид дома может обновление их краской в стильный, однако нейтральный цвет. При желании можно заменить дверную фурнитуру, обновить номера дома и освещение.
Входные двери – то, на что все обращают внимание, они должны быть ухоженные / Фото Pexels
Оформление интерьера
Как можно меньше личных вещей, таких как семейные фото или сувениры, создаст нейтральное пространство. Чем меньше безделушек в доме, тем легче покупателям оценить его потенциал. Очищенные и открытые помещения выглядят более просторными и привлекательными.
Некоторые владельцы по возможности могут обратиться к профессиональным декораторам, чтобы те создали привлекательный интерьер. Ведь специалисты знают, как правильно расставить мебель и аксессуары, чтобы имеющееся пространство было использовано лучше.
Уборка двора
Чистый двор подчеркивает ухоженность дома. Подстриженный газон, убраны от листьев и грязи дорожки, чистый тротуар и подъездная дорога – все это создаст положительное общее впечатление. Кроме того, стоит убрать с территории лишние вещи – старую мебель, кирпичи, детские игрушки.
Убранная территория вокруг дома создает хорошее впечатление / Фото Pexels
Тщательная уборка
Перед продажей дома важно провести тщательную уборку всех комнат, в частности мебели, ковров, окон. Чистота вызывает доверие у покупателей, дает понимание, что в ближайшее время не нужно проводить ремонт. Поэтому это будет дополнительным рычагом при принятии ими решения о покупке недвижимости.
Улучшение освещения
Освещение помогает сделать помещение более комфортным и современным. Теплый свет создает уют, что привлекает потенциальных покупателей. А LED-лампы или современные светильники дают возможность обновить интерьер с минимальными затратами.