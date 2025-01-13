Про те, як перетворити свій будинок у справжній етнічний острівець, 24 Канал розповідає з посиланням на Kupistul.ua.

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Природні матеріали

Основа українського стилю – це природні матеріали. Використання в інтер'єрі дерева, каменю, льону, бавовни, кераміки та глини допоможе створити затишок. Дерев'яна підлога світлих тонів, дерев'яні меблі, льняні скатертини, серветки, вишиті наволочки на подушках додадуть автентичності.

Також варто звернути увагу на грубу, трохи не оброблену текстуру меблів і стін. Це дає можливість створити відчуття ручної роботи.



Для українського стилю характерне використання природних матеріалів / Фото kupistul.com

Вишивка й орнаменти

Орнаменти, які використовують у традиційній українській вишивці, – це не тільки декорація, але й символи. Їх можна ввести в інтер'єр через рушники, наволочки, скатертини. Червоні, чорні, зелені та сині кольори у візерунках передаватимуть давні символи, але водночас будуть і яскравим акцентом в інтер'єрі будинку.

Також традиційні орнаменти можна використовувати на керамічних виробах, меблях і навіть на стінах.



Вишивка й орнаменти створять етнічну атмосферу / Фото kupistul.com

Предмети ручної роботи

Керамічні вироби, вишивки та інші елементи народного ремесла – це те, без чого неможливо уявити український стиль. Використовуйте тарілки, глечики, горщики з розписом. Наприклад, декоративними тарілками можна прикрасити стіни, глечики та глиняний посуд – чудовий варіант для шаф-вітрин, буфетів або ж відкритих полиць. Крім того, глечик можна виростати як вазу.

Традиційні вироби додають інтер'єру автентичності й вишуканості водночас.



Предмети ручної роботи чудово можуть чудово доповнити етнічний інтер'єр / Фото kupistul.com

Рослинні мотиви

Український етнічний стиль має тісний зв'язок із природою. Для декору стін, меблів чи текстилю можна використати рослинні мотиви, наприклад, петриківський розпис. Він передбачає зображення яскравих квітів, листя і ягід. Це допоможе оживити інтер'єр, надавши йому яскравих барв.

Засушені квіти та польові рослини у вазах, живі вазони та кімнатні рослини – усе це створить відчуття близькості до природи, навіть якщо ви живете у великому місті.



Рослинні мотиви – частина українського стилю / Фото kupistul.com

Колірна палітра

Український стиль – це про тяжіння до теплих, заспокійливих відтінків. Кольори, які створюють спокійну атмосферу, – бежевий, білий, коричневий, зелений. Водночас червоний і синій додають яскравих акцентів. Саме такі кольори бачимо в оздобленні традиційної української вишиванки та декоративних орнаментах.



Для української етніки характерні теплі спокійні тони / Фото kupistul.com

Використання українських символів та традиційних мотивів

Аби підкреслити етнічний стиль у помешканні, необов'язково перевантажувати інтер'єр. Достатньо додати лише кілька простих, але характерних елементів.

Як варіант можна розмістити в кімнаті картини з українськими пейзажами або вибрати постільну білизну з вишивкою чи вишиті рушники з традиційними мотивами. Чудовим акцентом у вітальні або спальні буде килим ручної роботи з традиційним українським орнаментом.



Інколи достатньо кількох акцентів в інтер'єрі для створення стилю / Фото kupistul.com

Також в інтер'єрі можна використати декоративні ніч або камін, якщо є така можливість. Атмосферу створить і світло, яке в українському інтер'єрі має бути м'яким і теплим.