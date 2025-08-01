За словами місцевої рієлторки, ціни на квартири в Ужгороді зростають постійно. Це відбувається хвилями й безпосередньо залежить від воєнної ситуації у країні.

Ужгород входить у трійку міст з найдорожчою нерухомістю в Україні. Про це свідчать аналітичні дані всіх онлайн-платформ нерухомості. Ціни на квадратний метр що на первинці, що на вторинці – дуже високі, розповідає 24 Канал, посилаючись на Суспільне.

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Які ціни на ринку нерухомості в Ужгороді?

За словами рієлторки Галини Бучко, ціни на первинному й вторинному ринках відрізняються. Особливо це помітно в сегменті старого житлового фонду.

На вторинці вартість квадратного метра коливається в межах 1000 – 1200 доларів. У тих новобудовах, куди вже можна заселитися, вартість стартує від 1300 і сягає до 2000 доларів.

Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.

Двокімнатна "хрущовка" має в середньому площу 40 квадратних метрів, а двокімнатна у новобудові – 60 і більше. Тобто вартість нової квартири буде більша не лише через ціну за квадрат, а й через більшу площу.

Після кожного загострення на фронті, особливо у прифронтових регіонах, ми спостерігаємо зростання попиту, а з ним – і зростання цін. Якщо говорити про останній місяць, то чітко помітне подорожчання оренди,

– каже рієлторка.



Житлові будинки в Ужгороді / Фото Суспільного

Бюджетні варіанти для оренди розбирають швидко, тому залишаються на ринку переважно дорожчі. Також спостерігається зацікавленість покупців до купівлі, однак ще не така відчутна, аби називати цифри.

Орендувати однокімнатну квартиру коштує від 12 тисяч гривень, але ціна може сягати і 20 тисяч. Двокімнатна – від 15 до 25 тисяч, трикімнатні – від 20 тисяч гривень. А якщо потенційний орендар шукає гарне житло в новобудові ціна стартуватиме від 650 доларів.