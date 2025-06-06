Хто має право на квартиру від держави та як її отримати

Певні категорії населення України мають право на безплатне житло від держави у 2025 році. Законодавство визначає, хто та за яких умов може отримати соціальне або службове помешкання, а також передбачає грошову компенсацію у випадку його відсутності.

Детально про те, хто ж може претендувати на житло від держави, розповідає 24 Канал.

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Хто має право на пільгове помешкання

Закон дає таке тлумачення соціального житла – нерухомість, яку держава надає безоплатно у користування людям, які мають низькі доходи або перебувають у складних життєвих обставинах.

У 2025 році це такі категорії населення:

люди з інвалідністю або важкими хворобами, які не можуть проживати у спільному житлі.

громадяни, які проживають у будівлях, визнаних аварійними;

діти-сироти після завершення навчання, які не мають власного помешкання;

внутрішньо переміщені особи, які не мають житла на території, підконтрольній Україні;

сім'ї, в яких наявна житлова площа на особу у менш ніж 7 квадратів;

люди з дуже низьким середньомісячним доходом.

Хто може отримати житло поза чергою

Пріоритетне житлове забезпечення визначене для таких категорій громадян:

сім'ї загиблих військових;

реабілітовані жертви політичних репресій;

учасники бойових дій, ветерани війни та особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни;

постраждалі від Чорнобильської катастрофи;

діти-сироти й діти з інвалідністю;

постраждалі внаслідок стихійних лих або надзвичайних ситуацій;

багатодітні родини з 5 і більше дітьми.



Військові мають пріоритет на безплатне житло / Фото Future Publishing

Яке житло може надати держава

Житло може бути різним – від окремої кімнати в комунальній квартирі до повноцінної квартири чи будинку. Зазвичай йдеться про нерухомість на вторинному ринку.

Мінімальна норма житлової площі – 13,65 квадратного метра на одну людину. Однак місцева влада може надати додаткові 10 квадратів або навіть окреме житло, якщо є підтверджена потреба.

Важливо! За інформацією Міноборони, закон у 2025 році гарантує для військових постійне безплатне житло (вони можуть стати в чергу на квартиру, яка буде передана їм у власність), службове житло або компенсацію за оренду, якщо немає можливості забезпечити житлом.

Як отримати безплатне помешкання

Щоб отримати безоплатне житло, необхідно: