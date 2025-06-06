Хто має право на квартиру від держави та як її отримати
- У 2025 році певні категорії населення України, такі як люди з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи та діти-сироти мають право на безплатне житло від держави.
- Пріоритетне забезпечення житлом отримають сім'ї загиблих військових, ветерани війни, жертви політичних репресій.
Певні категорії населення України мають право на безплатне житло від держави у 2025 році. Законодавство визначає, хто та за яких умов може отримати соціальне або службове помешкання, а також передбачає грошову компенсацію у випадку його відсутності.
Детально про те, хто ж може претендувати на житло від держави, розповідає 24 Канал.
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Хто має право на пільгове помешкання
Закон дає таке тлумачення соціального житла – нерухомість, яку держава надає безоплатно у користування людям, які мають низькі доходи або перебувають у складних життєвих обставинах.
У 2025 році це такі категорії населення:
- люди з інвалідністю або важкими хворобами, які не можуть проживати у спільному житлі.
- громадяни, які проживають у будівлях, визнаних аварійними;
- діти-сироти після завершення навчання, які не мають власного помешкання;
- внутрішньо переміщені особи, які не мають житла на території, підконтрольній Україні;
- сім'ї, в яких наявна житлова площа на особу у менш ніж 7 квадратів;
- люди з дуже низьким середньомісячним доходом.
Хто може отримати житло поза чергою
Пріоритетне житлове забезпечення визначене для таких категорій громадян:
- сім'ї загиблих військових;
- реабілітовані жертви політичних репресій;
- учасники бойових дій, ветерани війни та особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни;
- постраждалі від Чорнобильської катастрофи;
- діти-сироти й діти з інвалідністю;
- постраждалі внаслідок стихійних лих або надзвичайних ситуацій;
- багатодітні родини з 5 і більше дітьми.
Військові мають пріоритет на безплатне житло / Фото Future Publishing
Яке житло може надати держава
Житло може бути різним – від окремої кімнати в комунальній квартирі до повноцінної квартири чи будинку. Зазвичай йдеться про нерухомість на вторинному ринку.
Мінімальна норма житлової площі – 13,65 квадратного метра на одну людину. Однак місцева влада може надати додаткові 10 квадратів або навіть окреме житло, якщо є підтверджена потреба.
Важливо! За інформацією Міноборони, закон у 2025 році гарантує для військових постійне безплатне житло (вони можуть стати в чергу на квартиру, яка буде передана їм у власність), службове житло або компенсацію за оренду, якщо немає можливості забезпечити житлом.
Як отримати безплатне помешкання
Щоб отримати безоплатне житло, необхідно:
- звернутися до місцевого органу влади;
- надати документи, що підтверджують право на пільгу або складні життєві обставини;
- пройти перевірку умов житла;
- отримати рішення житлової комісії про взяття на облік;
- чекати на виділення житла або компенсації відповідно до черги.